فاتن موسى: مصطفى فهمي لم يحاول اختراق حسابي

قالت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، إن تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن محاولات طليقها الفنان مصطفى فهمي، اختراق حسابها على موقع «انستجرام»، عارٍ تمامًا عن الصحة.

فوجئت به من السوشيال ميديا

وقالت الإعلامية فاتن موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «طالعني خبر مساء اليوم تحت عنوان (خاص مصطفى فهمي يحاول اختراق حساب طليقته.. تفاصيل).. أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، ولم يصدر مني أو على لساني ولم أصرّح به مطلقاً وفوجئت به من السوشيال ميديا».

أتخذ الإجراءات القانونية حال وجود محاولات حقيقية لاختراق حسابي

وأضافت فاتن موسى: «في حال تعرُّض حسابي لأي محاولة اختراق أو التلاعب به، سأتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ضد من تُسوِل له نفسه العبث بخصوصيات الناس».

فاتن موسى: مصطفى فهمي لم يُقدر سنوات العشرة والحب والإخلاص والثقة

وكانت الإعلامية فاتن موسى، قالت «لا أزال مُتحفّظة لحد الآن عن التصريح أو الإشارة أو الخوض بالأسباب الشخصية الخاصة بي وبمصطفى والتي من الواضح استحلّها وحلّلها لهكذا فعل صادم بحقي من غير مواجهة، أو أي تقدير لسنوات العشرة والحب والإخلاص والثقة التي حملت فيها اسمه وقدسية حياتنا معاً ورباط الزواج المقدس بيننا على سنة الله ورسوله، فإذا استحال فعلاً أن نكمل الدرب سوياً فجأة كما ذَكر، فكان الأجدى به أن يكون الانفصال بإحسان ومعروف وبحق العِشرة والحب وبما يرضي الله ورسوله أيضاً، وأن يتوافق مع قيمة الطرفين قيمته وقيمة سيدة حملت اسمه لسنوات، فالنهايات أصول وأخلاق أيضاً.. إلا إذا اضطررت أيضاً مرغمة إلى ذلك للأسف».

وأكدت فاتن موسى: «أنا ردة فعل على فعل اقُترف بحقي..أنا قمت بالرد على بيانه المدوي بإعلان الطلاق الغيابي وكأنه (ترِند أو سكوب) والذي يؤكد فيه على أننا متفاهمان ومتراضيان وفي قمة الود والوئام في الانفصال! ورديت على بيانه التالي الذي ألمح فيه إلى أنني أتقمص دور الضحية وأنا عكس ذلك! وبأنه لا مانع لديه من اعطائي حقوقي! ولن يتكلم في أسرار الطلاق إلا إذا اضطره إلى ذلك! يعني ايضاً تهديداً مستتراً من قِبله!».