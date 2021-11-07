الكاظمي: المشتركون في محاولة اغتيالي معروفين وسنكشفهم

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه سيجري ملاحقة من تورطوا في محاولة اغتياله في بغداد، مشيرا إلى أن من اشتركوا في العملية، معروفون وسيجرى كشفهم.

وأضاف الكاظمي، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقي، إن يد العدالة ستصل أيضا إلى قتلة العقيد نبراس فرمان، ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي، الذي اغتالته الميليشيات في يونيو الماضي.

ملاحقة المشتركين فى محاولة اغتيال الكاظمى

ونجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال بطائرتين مسيرتين مسلحتين استهدفتا منزله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال مسؤولون إنه لم يصب بأذى، فيما أكد مسؤولان عراقيان للأسوشيتدبرس إن سبعة من حراس الكاظمي أصيبوا في هجوم بطائرتين مسيرتين على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وأوضح الكاظمي خلال الجلسة "تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين".

الكاظمى: العراق يمر بتحديات عديدة

وتابع رئيس الوزراء العراقي "بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة" وفقا لقناة "سكاى نيوز".

ولفت الكاظمي، إلى نجاح الحكومة في تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، «ووفرنا كل ما طلبته المفوضية»، مشيرا إلى وجود من يحاول أن يعبث بأمن البلاد ويريدها دولة عصابات، ونحن نريد بناء دولة».

وأردف الكاظمي «حاربنا الفساد ولن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين، ولن نسمح بأي توسط لهؤلاء، ولن يفلتوا من العدالة».

الكاظمى: لن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين

وتابع إنه جرى إصدار أوامر بفتح التحقيق الفوري في الأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة الخضراء يوم الجمعة، وسنضع أي متجاوز خلف القضبان، ونقدمه للعدالة، لأننا لا نفرق بين العراقيين.

يشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، شكل لجنة عليا للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.