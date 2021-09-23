طارق شوقي: طعمنا 65% من العاملين بالتعليم.. ومفيش تعيينات في الحكومة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بداية الدراسة في موعدها، مشددًا على أنهم يتطلعون إلى عام دراسي منتظم، ويعملون ليل نهار مع وزارة الصحة، على تطعيم مليون و600 ألف من العاملين في منظومة التعليم، وجرى حتى الآن تطعيم حوالي 65% منهم، ويعملون على استكمال تطعيم المتبقين في الموعد المحدد للانتهاء من تطعيمهم، حماية للمواطنين والطلاب، خاصة أن الدولة تقدم التطعيم مجانًا، موضحًا أن الوزارة هي أكثر وزارة طعمت العاملين فيها ومازالت الخطة مستمرة.

العمل في ظل غياب الموازنات

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه بالنسبة إلى الاستعانة بالمدرسين مقابل 20 جنيها للحصة، فإن الوزارة تحاول سد العجز الشديد في عدد المعلمين في ظل غياب الموازنات، ولذلك أتاحت الوزارة فرصة للتطوع، وهذا مجاني واختياري، ودون أي مقابل، وهناك مجموعة أخرى لديها مؤهلات تربوية ويرغبون في المساعدة في سد العجز، فإن وزارة المالية سمحت بدفع 20 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة، أي أنه قد يحصل في الشهر على حوالي 1700 جنيه.

تفاصيل مسابقة الـ36 ألف معلم

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا كله أمر اختياري، وهذا ليس مرتبًا لمن سيتقدمون إلى هذا العمل، والعالم كله يوجد فيه نظام التطوع، وهذا الأمر يختلف عن مسابقة الـ36 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.

وأوضح أنه «اللي بيحكمنا في ده توافر الماليات، وعدم القدرة على التعيين، ولازم الناس تبقى عارفة إن ده مؤقت، وفكرة الديمومة السابقة مش في إيدينا خلاص ومفيش تعيين في الحكومة، ولما بنفتح حاجة زي كدة بتبقى العقود مؤقتة 3 شهور أو 6 شهور ومسابقة الـ36 ألف كان مكتوب فيها إنها للعمل لمدة شهرين فقط، ومسألة إن اللي دخل كان عنده أمل إنه هيتثبت فإحنا مقلناش كدة خالص، ومفيش تعيينات في الحكومة وهي تحاول تقليل عدد الموجودين في الجهاز الإداري مش تزودهم، ورغم وجود عجز لكن مخدناش تصريح بالتعيين، والتعيين يحتاج إلى ميزانية ثابتة من الدولة، ويجب على الجميع أن يتفهم أننا نعمل بأدوات محدودة، ولو معانا فلوس أكتر كنا هنحب دفع للمعلمين أكتر».