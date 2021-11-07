حماية المستهلك: ضبطنا الأسعار بنسبة 100%.. و3 بضائع لا ترد ولا تستبدل

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا يمكن لبائع أن يرفع الأسعار أعلى من السقف المسموح، وجرى ضبط حالات كثيرة، لافتا إلى أن المخالفات وصل عددها إلى 3800 مخالفة، وتم ضبط الأسعار بنسبة 100%، وأن المنتج أصبح يكتب السعر الخاص بسلعته في ظل المتابعة القوية من جهاز حماية المستهلك.

ضبط الأسعار

وأضاف «حسام الدين» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن أي منتج يريد أن يبيع سلعته بالسعر العادل الذي يحقق ربح فيه، دون أن يكون السعر غير مناسب من أجل استمرار عملية البيع.

رصدنا 40 مخالفة على المنتجين

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المخالفات على المنتجين وصلت إلى 40 مخالفة فقط، لكن المخالفة الأكبر جاءت من خلال تجار التجزئة أو الجملة، لافتا إلى أنه يطلب من المستهلك دائما الحصول على فاتورة من أجل ضبط الأسواق غير المنظمة، متابعا: «من فضلك طالب بالفاتورة لو لم يعطك الفاتورة، اطلبنا وبلغنا، إن في بياع مش راضي يديك فاتورة، إحنا طبقنا 250 حكم، وده بيمثل 4% فقط من الشكاوى اللي حليناها، لأن الأغلبية اتحلت دون الوصول لمحكمة».

البضاعة المباعة ترد وتستبدل بشرط

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شعار البضاعة لا ترد ولا تستبدل، تم تغيره من أجل السماح بتغيير المنتج خلال 14 يوم، دون إبداء أسباب، عدا الملابس الداخلية والمجوهرات والحلي، وملابس الزفاف، ويتم صياغة هذا القانون في الوقت الحالي ولكن يجب أن يكون المنتج على حالته ولم تتغير حالته، مبينا أنه إذا كان المنتج معيوب يمكن إرجاعه خلال 30 يوم.