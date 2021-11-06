9 نصائح من «حماية المستهلك» في «البلاك فرايداي».. «عشان مايتضحكش عليك»

جدد جهاز حماية المستهلك نصائحه للمواطنين، أثناء شراء السلع والمستلزمات، خلال فترة عروض «البلاك فرايداي»، الذي يتزامن مع الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام.

وطبقا لقانون حماية المستهلك، فإنه يلزم جميع التجار بتقديم عروض جادة للمواطنين، مع تشديد العقوبات على كل من يقوم بالإعلان عن عروض وهمية، فضلا عن منع بيع أي سلعة خلال فترة العروض غير مدون عليها السعر قبل وبعد الخصم.

كما يلزم قانون حماية المستهلك، التجار بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون، التي تُتيح للمستهلك الحقيقي استبدال أو استرجاع السلعة إذا كانت على حالتها الأصلية.

موعد الـ«بلاك فرايداي» 2021

ويحل موعد «البلاك فرايداي» سنويا، يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر من كل عام، حيث تستعد كبرى المولات والمتاجر في تقديم عروض تنافسية للمواطنين بنسب تفوق عن العروض المبرمة طوال العام.

ويتزامن موعد البلاك فرايداي لعام 2021، يوم الجمعة المقبل، الموافق 21 نوفمبر، لذا قدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين قبل انطلاق «البلاك فرايداي».

نصائح جهاز حماية المستهلك في البلاك فرايداي

1- التأكد من طبيعة السلعة.

2- فحص السلعة وصفاتها.

3- التأكد من تدوين تاريخ الإنتاج على السلعة.

4- التأكد من مدة صلاحية السلعة.

5- البحث عن بلد المنشأ للسلعة.

6- معرفة السعر قبل الخصم.

7- التأكد من السعر بعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

8- الحرص على طلب فاتورة الشراء خلال فترة العروض والتخفيضات.

9- التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

وخصص جهاز حماية المستهلك، عدة أرقام لاستقبال شكاوى المواطنين، ومنها الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة «واتس آب» 01281661880 أو من خلال «واتس اب» على الرقم 01577779999، أو من خلال رقم «واتس اب» للمحافظات 01030000600، كما يمكن تقديم الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.