طرق إبلاغ جهاز حماية المستهلك «لو اتضحك عليك في البلاك فرايداي»

أصدر جهاز حماية المستهلك، عددا من الإرشادات الواجب اتباعها خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، إذ يترقب قطاع عريض من المستهلكين عروض الـ«بلاك فرايداي»، كل عام مع بداية شهر نوفمبر، وذلك للتسوق من أكبر المتاجر المشهورة، والحصول على قيمة تخفيض عالية.

وفي هذا الصدد، ناشد جهاز حماية المستهلك الإبلاغ عن أي تخفيضات وعروض وهمية خاصة بتخفيضات الجمعة البيضاء والتي تعرف عالميا بتخفيضات Black Friday، حتى لا تتعرض للخداع أو يتعرض غيرك له ولكي تساهم في منع العروض الوهمية.

أرقام للإبلاغ عن التخفيضات الوهمية

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن أرقام تلقي الشكاوى من المستهلكين، من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة «واتس آب» 01281661880 أو من خلال «واتس اب» على الرقم 01577779999.

ـ رقم «واتس اب» للمحافظات 01030000602

ويمكن الإبلاغ عن العروض الوهمية عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، مشيرا إلى انه يتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط.

نصائح حماية المستهلك في البلاك فرايداي 2021

- ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العرض المقدم للمواطن والالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملا، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع.

- لابد من التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، و السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

- الحرص علي طلب فاتورة الشراء.