«التعاون الدولي» تبحث تعزيز الشراكة مع «الدولية الإسلامية» من خلال المنحة السعودية في 2022

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إمكانية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من خلال المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار.

«سنبل»: تمويلاتنا بمصر تجاوزت 2.3 مليار دولار العام الحالي

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسة، وتنويع مجالات التعاون بين الجانبين، ومناقشة الملامح النهائية لبرنامج التعاون المشترك للعام المقبل، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

«المشاط»: نستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة

وناقشت «المشاط»، حسب بيان اليوم، تطور التعاون مع مصر خلال 2021، حيث وقّعت المؤسسة مع الحكومة برنامجاً بقيمة 1.1 مليار دولار فى يناير الماضى، لهيئتى «العامة للبترول، العامة للسلع التموينية»، لكن التمويلات التى تمت إتاحتها ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، مما يعكس قوة العلاقات المشتركة، كما يجرى حالياً التباحث بشأن إضافة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للجهات المستفيدة من تمويلات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تنويع مجالات التعاون، ومن بينها التمويلات المناخية، وجهود المؤسسة لتعزيز الصادرات المصرية.

وثمّنت الوزيرة التعاون مع المؤسسة، إحدى الجهات التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، والجهود المشتركة التى تمّت خلال الفترة الماضية، وأسهمت فى دفع الخطط التنموية للدولة، ودور المؤسسة فى تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

كما بحثت نتائج منصة التعاون التنسيقى المشترك التى تم عقدها بمشاركة البنك الإسلامى للتنمية والمؤسسات التابعة له، حيث أشاد الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، بالمنصة ودورها فى تجميع كل الأطراف ذات الصلة وتعزيز التواصل بين الحكومة والمشروعات التى تسعى لتنفيذها وشركاء التنمية، بما يتيح التمويلات الإنمائية والدعم الفنى.

وأثنى «سنبل» على التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، وانفتاح المؤسسة على جميع فرص التعاون لإضفاء مزيد من التنوع على المحفظة التنموية المشتركة، لا سيما فى ظل الطفرة التنموية التى تحدث على مستوى جميع المجالات، موضحاً أنها تضع بالتعاون مع الجهات المعنية اللمسات النهائية على برنامج التعاون المشترك للفترة المقبلة، كما تبحث فى الوقت الحالى مع وزارة المالية تطوير المنصة الإلكترونية للتبادل التجارى.

ودعا وزيرة التعاون الدولى إلى المشاركة فى المؤتمر الوزارى لمجلس إدارة برنامج جسور للتجارة العربية المقرر عقده بالقاهرة خلال ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على وضع سياسات جديدة لتمويل المناخ، لتواكب التطورات العالمية الهادفة لمكافحة التغيرات المناخية، مضيفاً أن المؤسسة تعمل على تنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى، وبلغ حجم التمويلات السنوية للمؤسسة نحو 6 مليارات دولار.

وكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات المشاركة فى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، الذى نظمته وزارة التعاون الدولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، يومى 8 و9 سبتمبر الماضى، وأسهمت المؤسسة فى تنظيم ورشة عمل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمى وتحديات التجارة الإلكترونية للقطاع الخاص، ويبلغ حجم التمويل الإجمالى من المؤسسة لمصر 12.463 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.