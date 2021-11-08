«بنية» تتعاون مع بنك مصر لإنشاء مصنع كابلات فايبر بـ 481 مليون جنيه

قامت شركة «بنية لكابلات الألياف الضوئية»، إحدى شركات مجموعة «بنية»، بتوقيع عقد تمويل بقيمة 481 مليون جنيه، مع بنك مصر، في حضور لفيف من قيادات الشركة والبنك والهيئة العربية للتصنيع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، أمس الأحد، على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض «Cairo ICT».

يستهدف التمويل إنشاء أكبر مصنع كابلات ألياف ضوئية في مصر وأفريقيا، لتغطية الطلب على منتجات كابلات الألياف الضوئية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تقديم كابلات ذات جودة عالية نظراً لإنتاجها بالتعاون مع أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الكابلات الضوئية على مستوى العالم شركة «Corning» الأمريكية وبالشراكة مع «الهيئة العربية للتصنيع»، أكبر هيئة صناعية في المنطقة الأفريقية والعربية، ويقع المشروع في موقع متميز في منطقة قناة السويس الاقتصادية على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع.

العربية للتصنيع تشيد بالتعاون الدائم والمثمر مع بنك مصر

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ بنية تحتية تكنولوجية متطورة، والتوسع في الخدمات الرقمية، وفقا لرؤية مصر 2030.

وأعرب «التراس»، عن اعتزازه بالتعاون الدائم والمثمر مع بنك مصر، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في تشجيع المنتج المحلي ودعمه للصناعات المصرية، التي تنعكس آثارها على دفع الإقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات.

كما أشاد «التراس» بالتعاون مع شركة «بنية لكابلات الألياف الضوئية»، مشيراً أننا نستهدف بهذه الشراكة تأسيس صناعة وطنية من بنية تحتية تكنولوجية متطورة للشبكات والاتصالات تلبي احتياجات المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، وفتح منافذ للتصدير للمنطقة الأفريقية والعربية.

الحصول على تمويل لإنشاء أكبر مصنع كابلات ألياف ضوئية في مصر وأفريقيا

وفي هذا السياق، عقب المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بنية»، قائلاً «يسعدنا التعاون مع بنك مصر، البنك الرائد في القطاع المصرفي، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى الحصول على تمويل لإنشاء أكبر مصنع كابلات ألياف ضوئية في مصر وأفريقيا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، المؤسسة الصناعية الرائدة بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويتمثل التمويل في صورة حزمة تمويلية طويلة الأجل لتمويل إنشاء المصنع، وشراء آلات ومعدات ومستلزمات الإنتاج وكذلك تمويل رأس المال العامل عند بدء الإنتاج».

تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة

وصرح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا «إن قيام بنك مصر بهذا التمويل يعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري»، مؤكداً على أهمية دور كوادر بنك مصر المدربة لإجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا التمويل بكفاءة عالية، وحرص بنك مصر الدائم على تمويل المشروعات ذات القيمة المضافة والتي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، ويسعدنا كثيرا تقديم التمويل اللازم للمشروعات التي تستهدف انتاج منتج محلي بجودة عالية ليحل محل المنتجات التي يتم استيرادها والتي تنعكس بدورها على الحد من الواردات.