البيئة توجّه بمتابعة تطوير بنية إدارة المخلفات الصلبة في الغربية

وجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمتابعة سير العمل للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين بمركزي زفتى وسمنود بمحافظة الغربية، والتي تنفذ بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، في إطار خطة عمل البرنامج لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في محافظات (قنا/ أسيوط / الغربية / كفر الشيخ).

وأشارت وزيرة البيئة بحسب بيان عنها، إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين، بالتعاون مع محافظة الغربية والهيئة العربية للتصنيع، للانتهاء منها في توقيتات زمنية محددة ووفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، لتسليمها بكامل مستلزماتها للمحافظة من معدات تشغيل وبنية تحتية خراسانية (مبانٍ إدارية وهناجر ووسائل تحميل مخلفات وغيرها).

المحطة الوسيطة بزفتى تقع على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة تصميمية 500 طن مخلفات يوميا

وأوضحت الوزيرة أنّ محطتى زفتى وسمنود ستستقبلان المخلفات الصلبة الواردة من المراكز والقرى المجاورة، لنقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن منها، حيث تقع المحطة الوسيطة بزفتى على مساحة 10 آلاف متر مربع بطاقة تصميمية 500 طن مخلفات يوميا، بينما تقع المحطة الوسيطة بسمنود على مساحة 9 آلاف متر مربع بطاقة تصميمية 300 طن مخلفات يوميا، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطتين إلى مصانع التدوير والمعالجة بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم، إضافة إلى باقي المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها

وشددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وتعد الغربية من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج، والتي يتم دعمها بتمويل قدره 177 مليون جنيه ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات، ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومعالجة، إضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة، بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذ برامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة من خلال تنفيذ دورات تدريبية للنهوض بها هذا بخلاف عقد ورش العمل التدريبية لتوعية الشباب وممثلي القطاع الخاص والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال في إطار إطلاق المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و«اتحضر للأخضر».