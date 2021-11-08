المستشارة الألمانية: اللجوء وكورونا أصعب تحديات عايشتها في منصبي

شهدت عدد من العواصم الأوروبية، عدد من الأحداث السياسية الهامة، منها حديث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لقناة «دويتشه فيله»، عن أصعب التحديات التي عايشتها في منصبها، كما شهدت فرنسا، استطلاعا جديدا للرأي حول الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، والذي أظهر أن المفكر اليميني، إريك زمور، سيبلغ الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل 2022 في مواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأحد، إن أصعب التحديات التي عايشتها في منصبها هي موجة اللجوء إلى ألمانيا في عام 2015 ومكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن الحدثين شكلا تحديا شخصيا لها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ميركل: العدد الكبير للاجئين الوافدين لم يشكل أزمة لـ ألمانيا

وأضافت ميركل، في حديث لـ إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، أن العدد الكبير للاجئين الوافدين لم يشكل أزمة لـ ألمانيا، لأن البشر يبقون بشرا، مشيرة إلى أن ضغط النزوح كان قويا للغاية في ذلك الوقت، خاصة من سوريا والدول المجاورة.

وأضافت المستشارة الألمانية، حول «كورونا»: «لقد رأينا مدى تأثيرها العميق على الناس بشكل مباشر، حيثما تعلق الأمر بالتعامل مع مصائر البشر»، واصفة التشكيك المتزايد من قبل الكثيرين حول العالم بمبدأ التعددية، بأنه كان بمثابة أزمة بالنسبة إليها.

وأوضحت المسؤولة الألمانية، ان هذا الأمر بالنسبة لها كان دائما مهما، وحاولت دائما تقوية المنظمات الدولية، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، واعترفت ميركل، حول مكافحة التغيرات المناخية، بأنه لم يتم بعد تحقيق ما يكفي.

وتابعت ميركل، ردا على سؤال عما ستفعله بعد مغادرتها السلطة، إنها لا تعرف حتى الآن ماذا ستفعل بعد ذلك، مضيفة: «قت سآخذ قسطا من الراحة أولا وأرى ما يدور في ذهني، وسوف أقرأ كثيرا وأنام كثيرا».

استطلاع: مفكر فرنسي مشهور بتعليقاته الاستفزازية عن الإسلام سيبلغ الجولة الثانية من الرئاسية

وفي فرنسا، أظهر استطلاع جديد للرأي أن المفكر اليميني، إريك زمور، سيبلغ الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل من العام المقبل 2022 في مواجهة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إيفوب-فيدوسيال» لحساب صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية وقناة «إل.سي.آي» التلفزيونية أن زمور سيحصل على 17% من أصوات الجولة الأولى وراء ماكرون الذي سيحصل على 25% ولكن سيتقدم على لوبان التي ستحصل على 16%، فيما سيحصل المحافظ كسافييه برتران على 13% في حالة فوزه بـ الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين.

وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن ذلك أكد استطلاعات رأي جرت في وقت سابق وشهدت تفوق زمور على زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان.

وأدين زمور، مرتين بالتحريض على الكراهية، كما اصبح محط اهتمام الإذاعة والتلفزيون في فرنسا الأشهر الماضية بتعليقاته الاستفزازية عن الإسلام والمهاجرين والنساء.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن المشاركين في مفاوضات «نورماندي» للتسوية في دونباس لا يستجيبون لاقتراح موسكو مناقشة وثيقة الحل النهائي قبل اجتماع الرباعية.

وانطلقت مفاوضات «نورماندي» لتسوية الأزمة بـ أوكرانيا في عام 2014، بمبادرة من قادة روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، في الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي بـ الحرب العالمية الثانية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن على واشنطن، اتخاذ خطوات محددة لتطبيع الوضع الذي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى طريق مسدود.