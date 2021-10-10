«ميركل» تصل إلى إسرائيل في زيارة أخيرة قبل مغادرة منصب المستشارة

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إسرائيل، في وقت متأخر من أمس السبت، في زيارة أخيرة قبل مغادرة منصبها، وغردت السفيرة الألمانية في إسرائيل، سوزانه فاسوم راينر، بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات المتميزة بين الجانبين.

وعززت «ميركل» التعاون مع إسرائيل لتصبح بلادها أكبر شريك تجاري لـ تل أبيب في أوروبا، وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنه في زيارة عام 2008، ألقت المستشارة الألمانية، كلمة في «الكنيست الإسرائيلي»، عبرت فيها عن خزيها من الهولوكوست، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واستقبلت كلمة ميركل التي استغرقت 20 دقيقة بحفاوة بالغة هناك.

المستشارة الألمانية ستزور نصب ياد فاشيم في القدس المحتلة

وستلتقي ميركل، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ويتوقع أن يناقشا قضية إيران، كما تزور المستشارة الالمانية، نصب «ياد فاشيم» لذكرى المحرقة في القدس المحتلة.

ويأتي على جدول أعمال الزيارة أيضا لقاء المستشارة الألمانية مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحادثات مع رجال الأعمال وممثلي التكنولوجيا العالية.

وكانت زيارة المستشارة الألمانية إلى إسرائيل التي تستغرق يومين مقررة في أغسطس، لكنها أرجأت بعد التطورات في أفغانستان وتولي حركة «طالبان» السلطة هناك.

جدير بالذكر، أن آخر زيارة قامت بها المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل لـ إسرائيل كانت في عام 2018.

من جانبها، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن ألمانيا، مثلها مثل معظم الدول الأوروبية، لديها خلاف مع إسرائيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ودعت برلين مرارا إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وكثيرا ما عبرت عن معارضتها للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، تظاهر المئات من الإسرائيليين بهدف المطالبة بإلغاء اتفاق لنقل النفط الإماراتي عبر إسرائيل، وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، مساء أمس السبت، إن المئات من الإسرائيليين خرجوا في عدة مناطق، بغرض المطالبة بإلغاء اتفاق مبدئي بين تل أبيب وأبوظبي يقضي بنقل نفط الأخيرة إلى الأسواق الغربية عبر إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.