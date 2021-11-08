أبرز الحوادث حول العالم.. تسمم في أرمينيا وقنابل بجامعات أمريكية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منه حالات التسمم التي شهدتها العاصمة الأرمينية «يريفان»، ونقل أكثر من 170 شخصًا تم نقلهم المستشفيات، كما شهدت الولايات المتحدة، تهديدات بوجود قنابل في حرم 3 جامعات وبعد ساعات من عمليات التفتيش قالت الشرطة الأمريكية، إنها ليست ذات مصداقية

قالت السلطات الصحية في أرمينيا، أمس الاحد، إن أكثر من 170 شخصا تم نقلهم المستشفيات والمراكز الصحية عقب ظهور أعراض تسمم غذائي عليهم، وقالت وزارة الصحة الأرمينية في بيان، إن جميع المرضى زاروا نقطتين من سلسلة مطاعم «تاشير بيتزا» وسط عاصمة البلاد «يريفان».

من جانبه، أوضح «المركز الوطني لمكافحة الأمراض»، أن هناك 99 مريضًا ما زالوا في المستشفى في حالة تسمم بين الخفيفة والمتوسطة.

مقتل 4 جنود في كمين لـ عصابة تهريب مخدرات شمال غربي كولومبيا

أعلن الجنرال جوفينال دياز، قائد القوات المسلحة في «سانتا لوسيا» بمقاطعة أنتيوكيا الواقعة شمال غربي البلاد، مقتل 4 جنود في كمين نسبه الجيش لعصابة «ديل جولفو»، أكبر تنظيم لتهريب المخدرات.

وأشارت وزارة الدفاع الكولومبية، إلى أن عصابة «ديل جولفو»، مسؤولة عن 30% من الكوكايين المهرب من كولومبيا سنويًا بواقع 300 طن.

3 قنابل بجامعات في الولايات المتحدة

قالت الشرطة الأمريكية، إنه لم يعد هناك خطر في 3 جامعات بولايتي نيويورك ورود أيلاند الأمريكيتين ويمكن استئناف الأنشطة فيها، بعد تلقيها في وقت سابق تهديدات بوجود قنابل.

وتم إخلاء عدة مبان جامعية في جامعة «كورنيل» في إيثاكا وجامعة «كولومبيا» بـ نيويورك وجامعة «براون» في بروفيدنس بولاية رود أيلاند بعد تلقي كل منها تهديدات منفصلة عبر الهاتف بوجود قنابل داخل كل منها.

وقالت الشرطة، في وقت لاحق، بعد عمليات التفتيش، في كل حرم جامعي، إن التهديدات ليست ذات مصداقية.

القبض على مهاجرين غير شرعيين

أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية، العثور على 42 مهاجرا «41 مهاجرا من سوريا وواحد من بنجلاديش»، داخل شاحنة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد على الحدود مع اليونان، فيما قالت الشرطة إن هذه هي أول مجموعة كبيرة من المهاجرين يعثر عليها في البلاد خلال الأشهر الـ6 الماضية.

ووصل مئات المهاجرين إلى مدن حدودية مكسيكية مثل تيخوانا، بعد أن شجعتهم أنباء معاودة الولايات المتحدة والمكسيك فتح المعابر الحدودية البرية بينهما، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

واعتبارا من اليوم الاثنين، سيعاد فتح الحدود بين البلدين بعد إغلاقها 20 شهرا بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وفي السعودية، أدانت المحكمة الجزائية في جدة، مواطنا بالإساءة لمسؤول والتشهير به والنيل من سمعته ومكانته الاجتماعية والمهنية عبر موقعي «تويتر» و«إنستجرام»، بسبب خلافات عائلية.

وأمرت المحكمة، بحبس السعودي 30 يوما في الحق العام عملا بالمادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم، إغلاق حسابات المتهم ‏على «تويتر» و«إنستجرام».

كما قررت المحكمة السعودية، سجن المواطن 10 أيام في الحق الخاص، ومصادرة هاتفه والحاسوب الخاص به المستخدم في الجريمة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

الشرطة الجزائرية تلقي القبض على 7 منقبين غير شرعيين عن الذهب جنوب البلاد

أوقفت الشرطة الجزائرية في ولاية تمنراست جنوب البلاد، 7 منقبين غير شرعيين عن الذهب، وصادرت لديهم آلات ومعدات خاصة بالتنقيب، وفتح السلطات تحقيق في القضية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا لرئيس حزب «قلب تونس»، المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي وشقيقه غازي، في إسبانيا، فيما أثارت المنشورات الجدل حول تمكنه من الهروب من الجزائر حيث يحاكم بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وكانت السلطات الجزائرية، قررت في وقت سابق، إطلاق سراح الأخوين القروي، حيث يحاكمان بتهمة اجتياز الحدود، مع مواصلة التحقيق معهما.

وفي أيرلندا، أسندت محكمة، تهمة التهديد بالقتل لـ بريطاني يدعى دانيال ويفرز، على خلفية مكالمة هاتفية أجراها مع نائبة بـ حزب العمال البريطاني المعارض، هددها فيه بالقتل.

وجاء توقيف ويفرز، بعد مقتل النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس، في أكتوبر الماضي. وأفرج عنه، بكفالة حتى يناير المقبل بعدما تم توجيه الاتهام له بـ بعث رسالة تتضمن تهديدا عبر الهاتف من منزله في إحدى ضواحي كورك.

نفوق 6 ملايين سمكة في سد الموجب بـ الأردن

من جانبه، أعلن رئيس جمعية مربي الأسماك الأردنية محمد شاهين أن ما حدث في سد الموجب في اليومين الماضيين، حذرت منه الجمعية قبل أشهر، مشيرا إلى نفوق 6 ملايين سمكة، في السد ومليونين في الوالة.

وأوضح شاهين، أن البيئة السمكية في سدي الموجب والوالة اندثرت، كونها تعتمد على مياه الأمطار بشكل رئيسي، مضيفا أن إعادة إحيائها تحتاج من 5 إلى 6 سنوات.