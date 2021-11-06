إخلاء جامعة أمريكية بسبب 40 قنبلة.. و60 حالة تسمم في أرمينيا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة حوادث أمنية وقضائية وكذلك صحية، منها إخلاء مباني جامعة «ييل» الأمريكية، عقب ورود بلاغ بزرع 40 قنبلة في محيط الجامعة، كما أدانت وزارة العدل الامريكية، جاسوسا صينيا يدعى «يانجون شو» بالتآمر لسرقة أسرار تجارية.

وفي أرمينيا، نقلت السلطات، 57 شخصا إلى المراكز الصحية والمستشفى العام في «يريفان»، عليهم أعراض تسمم غذائي.

وقالت مصادر أمنية أمريكية، أمس الجمعة، إنه تم إخلاء مباني جامعة «ييل» في ولاية كونيتيكت الواقعة في شمالي شرق الولايات المتحدة، عقب ورود بلاغ بزرع 40 قنبلة في محيط الجامعة.

وأوضح رئيس بلدية «نيو هافن»، جاستن إليكر، إن شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل في الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مباني الجامعة، فيما قال الرقيب زانيك من قسم شرطة ييل إن شخصا اتصل بمركز الطوارئ ظهر أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، وقال إن 40 قنبلة وضعت حول الحرم الجامعي، مشيرا إلى إخلاء عدد من مباني الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأي طارئ.

وكالات إنفاذ القانون تعلن: مباني الجامعة آمنة

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالات إنفاذ القانون، أن مباني الجامعة آمنة. وكانت قسم إطفاء نيو هافن، وشرطة نيو هافن وشرطة جامعة ييل وعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، وزارة الأمن الداخلي متواجدة في موقع الحادث.

من جانبها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن هيئة محلفين اتحادية أدانت جاسوسا تابعا لوزارة أمن الدولة الصينية يدعى «يانجون شو»، بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من شركات الطيران والفضاء الأمريكية، وفقا لما ذكر ته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأدين «شو»، الذي ألقي القبض عليه في بلجيكا وتم تسليمه إلى واشنطن، في 5 تهم بـ التجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار التجارية، وسيواجه عقوبة تصل إلى 60 عاما في السجن وغرامات تصل إلى 5 ملايين دولار.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لـ4 من زعماء عصابة «سينالوا» المكسيكية للمخدرات، بمن فيهم أوريليانو جوزمان شقيق«شورتي»، وكذلك الاخوة روبرتو وهود وهريبرتو سالجويرو نيفاريز.

عصابة «سينالوا» المكسيكية تسيطر على حصة الأسد من تجارة الكوكايين والماريجوانا

وكانت السلطات في المكسيك، ألقت القبض على خواكين جوزمان لويرا، الملقب بـ«شورتي» أخطر تاجر مخدرات في البلاد، رئيسا أكبر عصابات المخدرات المكسيكية «سينالوا»، والمتهم في ولايتي تكساس وكاليفورنيا الأمريكيتين بتنظيم تهريب المخدرات والإتجار بها، في يناير 2016.

وتسيطر عصابة «سينالوا»، على حصة الأسد من تجارة الكوكايين والماريجوانا والميتانفيتامين المتوجهة الى الولايات المتحدة وكانت وزارة العدل الأمريكية، اتهمت في وقت سابق، هؤلاء بانتهاك قوانين المخدرات الدولية، والاتجار غير المشروع بمادة «الفنتانيل» المخدرة.

السجن 3 سنوات بحق الحارس الشخصي السابق لـ الرئيس الفرنسي بسبب مظاهرة

وفي فرنسا، حكم على ألكسندر بنعلا،«30 عاما» الحارس الشخصي السابق لـ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالسجن لمدة 3 سنوات منها سنة نافذة، يمكن أن يقضيها في منزله تحت الرقابة واضعا سوارا إلكترونيا، على خلفية تهم أبرزها ممارسة العنف أثناء مظاهرة.

وكان بنعلا، بدأ في وقت سابق، العمل كحارس شخصي لـ ماكرون في 2016 وتمت ترقيته إلى منصب أمني رفيع بعد فوز ماكرون بالرئاسة في مايو 2017، ليصبح أحد المقربين الموثوق بهم من الرئيس الفرنسي ويظهر في صور كثيرة إلى جانبه.

ولوحق بنعلا، بـ12 تهمة أبرزها ممارسة العنف خلال تجمع والتدخل في وظيفة الشرطة خلال مظاهرة في العاصمة «باريس» في 1 مايو 2018.

وأشار القاضي عند النطق بالحكم، إلى شعور الإفلات من العقاب والسلطة المطلقة لدى المتهم الذي أدين أيضا باستخدام جوازات سفر دبلوماسية بطريقة غير مشروعة بعد إقالته، وباستعمال وثيقة مزورة للحصول على جواز سفر وحمل سلاح بشكل غير قانوني في 2017.

من جانبها، أعلنت محامية بنعلا، مساء أمس الجمعة أن موكلها سيستأنف الحكم. وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة، نقل حوالي 57 شخصا إلى المراكز الصحية والمستشفى العام في عاصمة البلاد «يريفان»، عليهم أعراض تسمم غذائي بعد تناولهم الطعام في محل لـ البيتزا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.