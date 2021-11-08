محاكمة 103 متهمين في قضية «الجوكر» الإخوانية بعد قليل

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارىء بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، جلسة محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الجوكر».

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

الدعوة لتعطيل أحكام الدستور

وعن أبرز الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى المتهمين بالقضية رقم 1530 لسنة 2020، المعروفة باسم « الجوكر»، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية رقم 1530 لسنة 2020، المعروفة باسم «الجوكر» للمحاكمة.

المشدد لـ6 متهمين في «عنف السلام»

وفي سياق آخر، عاقبت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، 6 متهمين، لإدانتهم باستعراض القوة واستخدام العنف بالسلام، بالسجن المشدد 7 سنوات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 1211 لسنة 2021 جنايات السلام ثان، وهم «أحمد. ج، 23 عاما، خراط»، و«إسلام. ر، 23 عاما، عامل بورشة»، و«محمد. ح، 21 عاما، سائق»، و«مصطفى. ع، 21 عاما، عامل تطريز»، و«حسام. ح، هارب»، و«خيري. ج، هارب»، في 3 فبراير الماضي، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، استعراض القوة واستخدام العنف؛ بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة.