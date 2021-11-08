أسعار دخول المحميات الطبيعية والفئات المعفاة.. تصل لـ25 جنيها للمصريين

وضعت وزارة البيئة مجموعة من الإجراءات المنظمة بشأن رسوم دخول المحميات الطبيعية، خاصة محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر والمناطق المركزية والغربية.

ووضعت الوزارة قائمة بأسعار الدخول إلى المحميات، سواء للمصريين والأجانب، وكذلك السيارات والمراكب، بحسب نوع وطبيعة المحمية سواء كانت جبلية أو بحرية، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

أولاً.. رسوم محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء

وتضم محميات رأس محمد ونبق وطابا وأبو جالوم وسانت كاترين والجزر الشمالية ووادي الجمال وعلبة والجزر البعيدة، وأسعارها كالتالي:

1- رسوم دخول الأفراد والسيارات

- فرد مصري 25 جنيها.

- سيارة صغيرة لمصري (حمولة قصوى 5 أفراد) 25 جنيها.

- سيارة كبيرة لمصري (حمولة أكثر من 5 أفراد) 50 جنيها.

- فرد أجنبي 5 دولارات.

- سيارة صغيرة لأجنبي (حمولة قصوى 5 أفراد) 5 دولارات.

- سيارة كبيرة أجنبي (حمولة أكثر من 5 أفراد) 10 دولارات.

2- الوحدات البحرية

- مركب طولها يزيد عن 17 حتى 20 متراً 10 دولارات.

- مركب طولها يزيد عن 20 حتى 25 متراً 20 دولارا.

- مركب طولها يزيد عن 25 إلى 30 متراً 40 دولارا.

- مركب يزيد طولها عن 30 متراً 60 دولارا.

3- منطقة البلوهول بمحمية أبوجالوم بجنوب سيناء

- فرد مصري 25 جنيها.

- فرد أجنبي 10 دولارات.

4- منطقتا العرق والفانوس بمحمية جزر البحر الأحمر:

- فرد مصري 50 جنيها.

- فرد أجنبي 10 دولارات.

ثانياً.. رسوم الزيارة بمحميات المنطقة المركزية والمنطقة الغربية

وتضم محميات وادي دجلة ووادي الريان ومنطقة وادي الحيتان وقارون والصحراء البيضاء، وتكون رسوم الدخول إليها كالتالي:

1- رسوم وادي دجلة بالقاهرة

- فرد مصري 3 جنيهات.

- رسوم تخييم للمصريين 50 جنيها.

- رسوم دخول سيارة 5 جنيهات.

- فرد أجنبي 5 جنيهات.

- رسوم تخييم للأجنبي 200 جنيه.

- رسوم دخول سيارة 5 جنيهات.

2- وادي الريان بالفيوم

- فرد مصري 2 جنيه.

- رسوم تخييم للمصري 50 جنيها.

- دخول سيارة 5 جنيهات.

- فرد أجنبي 3 دولارات.

- رسوم تخييم للأجنبي 200 جنيه.

- رسوم دخول سيارة 5 جنيهات.

3- منطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان

- فرد مصري 5 جنيهات.

- رسوم تخييم للمصري 50 جنيهات.

- رسوم سيارة للمصري 5 جنيهات، والميكروباص 10 جنيهات، والأتوبيس 20 جنيها.

- رسوم دخول سيارة للأجانب 10 جنيهات، والميكروباص 20 جنيها، والأتوبيس 40 جنيها.

- رسوم تخييم للأجنبي 200 جنيه.

4- محمية قارون بالفيوم

- فرد مصري 2 جنيه.

- رسوم تخييم للمصري 50 جنيها.

- دخول سيارة للمصري 5 جنيهات.

- فرد أجنبي 3 دولارات.

- رسوم تخييم للأجنبي 200 جنيه.

- رسوم سيارة للأجنبي 10 جنيهات.

5- الصحراء البيضاء بالمنطقة الغربية

- فرد مصري 5 جنيهات.

- رسوم تخييم للمصري 50 جنيها.

- رسوم دخول سيارة 5 جنيها

- فرد أجنبي 5 دولارات.

- رسوم تخييم للأجنبي 200 جنيه.

- رسوم دخول سيارة للأجنبي 5 دولارات.

الفئات المعفاة من دفع الرسوم

1- الوحدات البحرية التي يبلغ طولها بداية من متر حتى 17 مترا.

2- قاطنو المحميات الطبيعية من السكان المحليين، وكذلك سياراتهم معفاة من الرسوم.

3- العاملون بالمحميات الطبيعية، والذين يتطلب العمل تواجدهم هناك باستمرار.

4- في حال تواجد فندق مواجه لمنطقة معلنة محمية طبيعية لايطبق قرار دفع الرسوم على مرتادي الفندق طوال فترة تواجدهم بالفندق .