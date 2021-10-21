رئيس جهاز شئون البيئة: لدينا خطة طموحة لإعادة تطوير المحميات الطبيعية

قام الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بجولة تفقدية بمحافظة الفيوم للوقوف على الأوضاع البيئية ودعم حماية الموارد الطبيعية والاستثمار بالمحميات بالمحافظة.

أبو سنة: تطوير محميات وادي الريان وقارون بمحافظة الفيوم

وقد تضمنت الزيارة مشاركة الدكتور علي أبو سنة باجتماع اللجنة التوجيهية الأول لمشروع الإدارة الفعالة لمحميات وادي الريان وبحيرة قارون الذي يعقده الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع الوزارة بمشاركة الجهات المعنية.

وأكد الدكتور علي أبو سنة: «الاجتماع يهدف إلى متابعة خطة المشروع في تطوير محميات وادي الريان وقارون بمحافظة الفيوم بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية والسكان المحليين وتوفير قيمة مضافة للمحمية».

مشاريع مشتركة مستقبلية بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم

وأوضح الدكتور علي أبو سنة: «وزارة البيئة لديها خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع المحميات لحماية الموارد الطبيعية مع تنميتها والاستمتاع بها من خلال عدة محاور منها تحسين نظم إدارة المحميات الطبيعية وهو ما يهدف إليه مشروع الإدارة الفعالة لمحميات وادي الريان وبحيرة قارون».

وشدد على أهمية المشروع في تحقيق تنمية حقيقية تعود بالنفع على الجميع متمنياً وجود مشاريع مشتركة مستقبلية بين الاتحاد ووزارة البيئة ومحافظة الفيوم والجهات الأخرى.

وأشار الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إلى سعي الاتحاد مع وزارة البيئة على الاهتمام بحياة الناس وحمايتهم، حيث إن المشاكل البيئية أصبحت خطراً على حياة الإنسان.

وتحدث الدكتور الشاعر على أهمية موارد الفيوم وحمايتها وهو ما يسعى المشروع إلى تحقيقه، وذكر أن منطقة المشروع مدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وقائمة التراث الطبيعي؛ ولذلك فهي تعد من أهم المناطق على المستوى الدولي، مؤكداً أهمية العمل المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما قدم الدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، عرضاً تقديميا عن محميتي وادي الريان و بحيرة قارون، وجرى عرض خطة عمل المشروع والتعديلات المطلوبة بالإضافة لإنجازات المشروع من خلال المهندسة نتاليا بولاد مديرة المشروع في الاتحاد وجرى اعتمادها من اللجنة التوجيهية.

كما التقى الدكتور علي أبو سنة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لبحث سبل التعاون المشترك لدعم حماية البيئة والاستثمار الأمثل بالمحميات الطبيعية بالمحافظة علاوة على بحث سبل إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالتعاون مع الجهات المعنية.

توفير 16 ألف شجرة لغرسها بمراكز مبادرة حياة كريمة

أكد رئيس جهاز شئون البيئة، أهمية الاستثمار السياحي بمناطق المحميات الطبيعية وفق الاشتراطات البيئية المتوافقة مع طبيعة المحميات والعمل على الاستغلال الأمثل لمختلف الميزات النسبية للمحافظة بما يجعل الفيوم منطقة جذب سياحي بيئي فريد، مضيفاً أن الوزارة قامت بتدعيم قطاع النظافة والتجميل للارتقاء بالمستوى البيئي للمحافظة، من خلال توفير 16 ألف شجرة لغرسها بمراكز مبادرة حياة كريمة.

كما تضمنت الجولة تفقد فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم حيث التقى بالعاملين لبحث آليات تطوير العمل والوقوف على احتياجات الفرع والعاملين والسعي على توفيرها.

وتاتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق التنمية المستدامة لمواردها بالتعاون مع شركاء العمل البيئي في مصر و العالم،