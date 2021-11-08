خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي: يشترط التسجيل بموقع التأمينات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ هناك عدة خطوات للاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي، وذلك لأصحاب المعاشات والمستفيدين، لافتة إلى أنَّه تمّ إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المواطنين، ومنها: «الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي».

تفاصيل الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي

وأشارت التأمينات إلى أنَّ خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية https://nosi.gov.eg.

- الضغط على أيقومة «الخدمات» واختيار خدمة صاحب المعاش.

- اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- تسجيل الدخول كمستخدم من خلال تسجيل الرقم القومى وكلمة المرور.

- لا يمكن لأي صاحب معاش استخدام الخدمة دون تسجيل كمستخدم.

- يتمّ التسجيل من خلال الرقم القومي وإدخال كلمة مرور خاصة به.

خدمات تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية

من جهته، قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنَّ الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية تتمثل فيما يلي:

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن بيانات «مركبة أو أكثر» للمالك.

- الاستعلام عن رصيد حساب «مركبه أو أكثر للمالك».

- الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة.

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.