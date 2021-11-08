الشوباشي على خطى إبراهيم عيسي: قراءة القرآن بالبيت وليس في صيدلية أو تاكسي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن قراءة القرآن الكريم يجب أن يكون لها قدسيتها فلا يصح أن نقرأه في أي مكان أو أي وقت، بل يجب اختيار الأوقات الفارغة لقرأته والتدبر فيه.

موقف فريدة الشوباشي من قراءة القرآن خارج البيت

و أضافت الشوباشي في تصريح خاص للوطن «أنا لما بركب تاكسي ويبقي مشغل قرآن بقوله ربنا قال: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لأن السواق بيكون بيكلمني والقرآن شغال، ومش مركز مع التلاوة لكن مركز مع الشارع وإشارات المرور والناس والزحمة والزبون، وهذا لا يصح».

وتابعت الشوباشي، تعليقاً على أزمة تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسي، التي انتقد فيها أن يقرأ الصيدلي في مصحفه أثناء وجوده داخل الصيدلية، بدلاً من قراءة مرجع علمي، وقالت: «قراءة القرآن تكون في البيت، أنا أفضل أن أقرأ القرآن في بيتي، في جو من الهدوء و يكون وقت العمل للعمل فقط».

جدل بشأن تصريحات إبراهيم عيسى عن قراءة الصيدلي للقرآن داخل صيدلية

وجاء ذلك على خلفية تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسي خلال البرنامج الذي يقدمه علي فضائية «القاهرة والناس» حينما قال «أنا ليه ادخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن ودا شيء جميل طبعا بس كان أولي بيه يقرأ كتاب عن الدواء أو يقرأ في مرجع عن الأدوية، ومايفتحش ليه وثائقي على اليوتيوب أو غيره يتفرج علي مستجدات الأدوية؟ ليه بيروحوا كلية الطب وهما عارفين إن علم الحديث أهم عندهم، مادرسوش ليه في كلية أصول الفقه في الأزهر.

وقد أثار تصريح إبراهيم عيسي جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض وجاء رد نقابة الصيادلة أنه لا تعارض بين القرآن وعلوم الدين والعلوم الدنيوية، وأن الصيدلي الحافظ لكتاب الله يعي تماما كيف يتعامل مع المريض.

وقال وكيل نقابة الصيادلة، في رده على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ماقاله يعبر عن عدم فهم إبراهيم عيسي لأصول الدين و يعد فصلا بين الصيدلي ودينه.