نصائح للوقاية من الإصابة بـ متحور هيهي الجديد.. «نوم ونظافة وشمس»

أعلنت الصين مؤخرًا رصد سلالة جديدة من متحور دلتا وصلت من خارج الصين إلى مدينة «هيهي»، التي تقع في مقاطعة خي لونج جيانج بشرق شمال الصين والقريبة من الحدود الصينية الروسية، عُرفت بـ متحور هيهي الجديد، ولم يتم التصريح بصورة رسمية عن أعراضه لأنه قيد الدراسة والبحث.

ومن خلال تحليل الشفرة الجينية، تبيّن أنّ السلالة الجديدة تختلف في التركيب الجيني عن السلالات التي تم رصدها سابقًا في الصين، وبد أنّها سريعة الانتشار، فمنذ 17 أكتوبر الماضي تم رصد 228 حالة مصابة بالمتحور في مدينة «هيهي»، منها 197 إصابة خفيفة، و123 إصابة تحت المتوسطة و5 إصابات خطرة لكنها تحت السيطرة.

متحور هيهي الجديد

ويقول الدكتور مجدي بدران خبير المناعة المصري، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ متحور هيهي الجديد، سيتم اختيار تسمية علمية دقيقة للسلالة الخاصة به لاحقًا، مُضيفًا أنّ هذه السلالة لم تسبب أي أعراض مختلفة عن السلالات الأخرى المعروفة من قبل، كما أنّها غير موجودة في مصر، ولا توجد حالة طوارئ تستدعي الهلع والخوف حتى الآن.

وينصح خبير المناعة المصري، بسرعة التطعيم ضد كورونا، الذي من شأنه منع نشأة سلالات ومتحورات جديدة قد تكون سريعة الانتشار، إذ تهدد السلالات الجديدة غير المطعمين أكثر من المطعمين، ما يهدد بظهور جائحة جديدة إلى جانب كوفيد -19.

نصائح لتجنب الإصابة بـ متحور هيهي الجديد

ووجّه الدكتور مجدي بدران عدد من النصائح للمواطنين للوقاية من متحور هيهي أو أي متحور من سلالات كورونا على النحو التالي:

1. يراعى استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة في حالة وجود عدوى أو الشك، خاصةً في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو حمام السباحة أو قاعات الحفلات، واحرص على تغطية فمك وأنفك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

2. نظّف يديك بشكل متكرر، واحرص على تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

3- الابتعاد عن المصافحات أو العناق أو القبلات، فالقبلات قد تنقل سلالة دلتا وكل سلالات فيروس كورونا.

4. التفاؤل وعدم التوتر، إذ تعمل الدولة على توفير سبل الحماية للوقاية من فيروس كورونا، وأحيانًا ما يُسبب غياب الثقة بالنفس التوتر الذي يقلل المناعة.

5. ضرورة الحرص على التغذية الجيدة لأنّها تعزز المناعة، وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يُقلل التركيز و يزيد الحساسية.

6. تهوية الغرف والصالات، وفتح النوافذ والأبواب 3 مرات يوميًا، وتجنّب الأماكن المكتظة أو سيئة التهوية؛ إذ أثبتت الدراسات أنّ التهوية تقلل تركيز ووجود كوفيد-19 في الأماكن المغلقة، كما أنّ غياب التهوية أو سوئها يعد عاملًا مشتركًا في أغلب حالات كورونا.

7.الحرص على النوم مبكرًا لمدة 8 ساعات، وعدم السهر، إذ يعمل النوم بشكل جيد على تعزيز المناعة.

8. الحصول على حصة يومية لمدة 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

9. ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لتعزيز المناعة وتوفير المزيد من الأكسيجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك؛ فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، وهناك علاقة قوية بين عدد خطوات المشي والوقاية من أمراض العصر.

10. تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة، والحوامل، والأطقم الطبية.

11. تطعيم البالغين والمسنين وذوي الأمراض المزمنة بلقاح الكورونا الذي توفره الدولة مجانًا.

12. علاج أي مصاب في الأسرة تحت إشراف طبي متخصص، وعدم الاعتماد على وصفات الإنترنت، أو وصفات المعارف والأصدقاء.

13. يفضل تنظيم أي تجمعات في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية، نظرًا لأنّ فيروس كورونا ينتشر بسهولة في الأماكن المغلقة، خاصة في البيئات السيئة التهوية، وقلل من عدد الحضور، والفترة الزمنية للتواجد، مع توفير مسافات آمنة لكل فرد، وأدوات للتطهير والتعقيم، والابتعاد الاجتماعي في الأسانسير والدرج والطريق.

14. نظف وطهر الأشياء والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام.

15. على مرضى الربو الشعبي خاصة الانتظام في تناول العلاج وجلب البخاخات.

وكانت الحكومة الصينية دعت المواطنين إلى تخزين السلع بما يكفى أسبوعين، وهو إعلان روتيني لبعض المقاطعات مع قرب فصل الشتاء وسقوط الثلوج، كما دعت وزارة التجارة الصينية، مواطني بعض المدن الشمالية، الثلاثاء الماضي، إلى تخزين السلع والمنتجات الغذائية الأساسية للاستخدام اليومي، لاحتمالية تعرض تلك المقاطعات إلى الإغلاق الجزئي أو الدخول في حالة طوارئ جزئية لمدة غير محددة، بعد تزايد عدد إصابات كورونا بها.