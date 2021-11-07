تاج الدين: متحور هيهي الصيني من السلالات الأسرع انتشارا لكنه ليس الأخطر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن التحور سمة أساسية لكل الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن متحور هيهي الصيني هو من ضمن المتحورات المعلنة لفيروس كورونا، وحتى الآن كل المتحورات التي يتم الإعلان عنها ليست الأخطر وفقا للدراسات ولكنها الأسرع في الانتشار.

المتحوران الأكثر انتشارا على مستوى العالم

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة حتى الآن لمتحورات فيروس كورونا، وفي مصر متحور دلتا بلس ودلتا، هما المنتشرين ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم واللقاحات فعالة ضدهما، مؤكدا على ضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرا إلى وزارة الصحة والسكان والتسهيلات التي تقوم بها من أجل تطعيم المواطنين.

وأوضح الدكتورعوض تاج الدين أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مرحلة تصاعدية من أسبوعين، وهناك توقعات بالاستمرار والثابات فترة ثم العودة للانخفاض مرة أخرى، وفقا لسلوكيات المواطنين ومدى التزامهم باتباع التدابير الصحية المتعارف عليها كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي بالإضافة إلى التطعيمات بلقاحات كورونا.

لقاحات كورونا في مصر

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية على اهتمام الدولة المصرية بتوفير كل أنواع لقاحات كورونا، فخلال الأسبوع الماضي وصل أكثر من شحنة من لقاحات كورونا منها لقاح فايزر ولقاح مودرنا وكلاهما عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما بالإضافة إلى اللقاحات الأخرى كجونسون أند جونسون ولقاح أسترازينكا.

وكشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان الوزارة أمس خروج 650 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 282514 حتى اليوم.