الجامعات: نستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية.. ولقاح كورونا شرط الترشح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة بدءاً من 18 نوفمبر الجاري، على أن ينتهي ماراثون الانتخابات باختيار رؤساء الجامعات الاتحادات لمختلف الكليات وكل جامعة في الـ 2 من ديسمبر المقبل.

وكشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية عن الاستعداد التام لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في المواعيد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أنه سيتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

الجامعات: لن يُسمح بالترشح لأي طالب غير حاصل على لقاح كورونا

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 خلال فترة انتخابات الاتحادات، لافتا إلى أنه جرى الاستعداد التام له من خلال توفير الأماكن الخاصة بها بمكاتب رعاية الشباب مع التشديد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول أي شخص غير حاصل على لقاح كورونا إلى الحرم الجامعي.

الجامعات: تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية ضد كورونا خلال انتخابات الاتحادات

وأعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، الاستعداد الكامل لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021 بمختلف الكليات، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، على أن يقدم الطلاب ما يفيد بتلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، استعداد الجامعة لانتخابات الاتحادات الطلابية، موضحا أنه سيتم الالتزام بكل القرارات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن الجدول الزمني لها والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.