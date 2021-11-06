لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر.. متاح بالرقم القومي

تستعد الجامعات خلال الأسابيع المقبلة لمنع دخول أي طالب منسب للجامعة للدخول إلى الحرم الجامعي دون الحصول على لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتطعيم الطلاب وتوفير اللقاحات الللازمة لمختلف فئات الطلاب الجامعية للحفاظ على سير العملية التعليمية، ولذا خصصت وزارة الصحة لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات من أجل الحصول على اللقاح.

تسهيل التسجيل للحصول على اللقاح

وكشفت وزارة الصحة، في بيان لها، لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات، وذلك تسهيلًا على الطلاب في عملية التسجيل والحصول على اللقاح، وحددت الوزراة مجموعة من البيانات المطلوبة عند الدخول على موقع التسجيل وكتابتها بطريطة صحيحة وفقا للخانات المحددة.

وأعلنت وزارة الصحة، خلال الأيام الماضية، عن تطعيم الطلاب الذين يبلغون من العمر ما بين عامي 18 إلى 15 عامًا بلقاح فايرز، وبذلك أصبح التطعيم لهذه الفئة متاحًا الآن ويمكن لهم الحصول على لقاح كورونا.

خطوات الدخول لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على خيار «التسجيل لطلب اللقاح»، قسم «فئات أخرى».

- كتابة كل البيانات المطلوبة، مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع.

- تحديد خانة الوظيفة وهي «التعليم والتدريب».

- كتابة رقم الهاتف، ليتم تلقي رسالة برمز التحقيق على هاتفك المحمول.

- كتابة رمز التحقق واضغط على استكمال.

- النقر على الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على القراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، يجب على الطالب التوجه إلى مراكزالتطعيم بالكليات بالجامعة التابع لها لتلقي اللقاح.

- إذا تعذر التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، يتوجه الطالب مباشرة إلى أي من العيادات بالكليات التابع لها، مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي، وسيجري التسجيل له، ومنحه اللقاح على الفور.