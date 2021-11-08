الصحة تحذّر المواطنين من 5 أعراض: إذا شعرت بها اتجه لأقرب وحدة

حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية، مواطنيها، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، من ظهور الأعراض التي تدل على ارتفاع ضغط الدم، وناشدت المواطنين الكشف المبكر على الأمراض المزمنة، للحماية من مضاعفاتها الخطيرة، فالكشف المبكر يكون في الوحدات الصحية ومجانا، وكذلك العلاج، ويمكن معرفة أقرب وحدة صحية عن طريق تطبيق صحة مصر.

أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وذكرت وزارة الصحة المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فمن المحتمل إصابتك بارتفاع ضغط الدم، ويمكنك التوجه لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي للكشف والعلاج مجانًا، متابعة: «انتبه إذا شعرت بأعراض مثل الصداع، الدوار، نزف دم من الأنف، خفقان غير منتظم في القلب، طنين الأذن».

كيف تستفيد من مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي؟

وفي سياق منفصل أوضحت «الصحة» طريقة الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عن الاعتلال الكلوي، من خلال مقطع فيديو استرشادي قامت بنشره، والتي جاءت كالتالي:

ـ التوجه لأقرب وحدة صحية أو عيادة متنقلة ببطاقة الرقم القومي لمن هم فوق سن الأربعين، للكشف عن أي أعراض تخص الأمراض المزمنة كالضغط، السكر، القلب، أو الكلى.

ـ أما في حالة من هم دون الأربعين، التوجه إلى الفرق الطبية «100 مليون صحة» لتسجيل بيانات المريض، ورقم الهاتف الخاص به، للتواصل من خلاله على سيستم المبادرة، وبعد تسجيل البيانات يتم قياس الضغط، السكر، الوزن، الطول، ومؤشر كتلة الجسم، لتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة وتدوينة على كارت المتابعة.

ـ في حالة كان الشخص سليما ولا يعاني من أي مرض يتسلم كارت المتابعة الخاص به ويغادر.

ـ أما في حالة كان الشخص مريض ضغط أو سكر، سيتم تحويله مباشرة إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي قريب من سكنه، لحرضه على طبيب مختص، وتحديد الفحوصات اللازمة للتشخيص الحالة، بالإضافة إلى إجراء المزيد من التحاليل للاطمئنان على الكلى ومستوى الدهون في الدم، مع صرف العلاج اللازم بشكل دوري.

ـ في حالة كان الشخص مريضا بارتفاع ضغط الدم، يُعاد الكشف عليه بعد مرور 24 ساعة، ويتم تسجيل النتيجة على كارت المتابعة الخاص بالحالة، على أن يُعاد الكشف للمرة الثالثة بعد مرور 24 ساعة أخرى، وإذا عاد الضغط إلى معدله الطبيعي في المرة الثالثة، تتسلم الحالة كارت المتابعة الخاص بها، مع استمرار المتابعة.

ـ أما في حالة استمرار ارتفاع الضغط، يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي، قريب من سكنها، لإجراء الكشف مرة أخرى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومتابعة صرف العلاج إذا لزم الأمر.

ـ بعد التشخيص النهائي، يتم صرف العلاج بشكل دوري على نفقة الدولة، أو على نفقة التأمين الصحي، في حالة كان الشخص مؤمّن عليه صحيا.