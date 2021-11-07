وزارة الصحة تطلق 3 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية جديدة اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة، تنفيذا للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية الدولة التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي.

الحكومة تعطي أولوية قصوى للقضاء على الأمراض المزمنة

تعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة، خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

قالت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القوافل الطبية ستنطلق اليوم الأحد، وتستمر لمدة يومين متواصلين 7 و8 نوفمبر الجاري، في محافظات « أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد».

الأقسام الطبية المتاحة بالقوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة

وحددت وزارة الصحة التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق اليوم، وتمثلت في «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعظام، والجراحة، والرمد والأسنان، والقلب، والجلدية، والخدمات والأشعة، والتحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

تعرف على القرى والمراكز التي تتواجد بها القوافل الطبية

وعن الأماكن التي تتواجد بها القوافل الطبية، قالت وزارة الصحة والسكان، إنها سوف تتواجد في المراكز والقرى التي حددتها بالتنسيق مع المحافظات لتكون متواجدة في أكثر الأماكن التي تحتاج إلى رعاية وفحص طبي للمواطنين المقيمين فيها، وتسهيلا على المواطنين في معرفة أماكن العيادات المتنقلة التابعة للوزارة، ويجب على المواطنين التواجد في أماكن تواجد القوافل الطبية في هذه المحافظات، ومن المقرر أن تتواجد هذه القوافل في بعض مراكز وقرى المحافظات في الأماكن التالية:

- مركز خزان غرب محافظة أسوان.

- قرية سرارة أبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر.

- قرية غرب الموهوب مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.