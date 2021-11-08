«القوى العاملة»: 2521 وظيفة للشباب في نوفمبر برواتب تصل لـ7 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح وزارة القوى العاملة في توفير 2521 فرصة عمل ووظيفة جديدة للشباب والخريجين من جميع المؤهلات الدراسية، برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه لبعض الوظائف التي تحتاج الى العديد من الشروط ومنها الخبرة والحصول على مؤهل عال.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن وزارة القوى العاملة أشارت على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم، إلى توفير 2521 فرصة عمل، ضمن الوظائف التي تتيحها الإدارة المركزية للتشغيل، من خلال النشرة القومية للتشغيل نصف الشهرية والشهرية التي تصدرها الوزارة.

وظائف القوى العاملة خلال شهر نوفمبر 2021

وأوضحت النشرة القومة للتشغيل، أن وظائف القوى العاملة المتوفرة خلال شهر نوفمبر الجاري، تشمل توفير الاشتراك بالتأمين الصحي والاجتماعي للعاملين في هذه الوظائف، إضافة إلى تمتعهم بكل الحقوق القانونية التي كفلها قانون العمل للعاملين بالقطاع الخاص.

وذكرت النشرة القومية للتشغيل أن الوظائف المتاحة بشركات ومصانع القطاع الخاص في 16 محافظة، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد والمنوفية والغربية والشرقية والبحيرة والدقهلية ودمياط والمنيا وأسيوط وقنا وأسوان والبحر الأحمر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أهم التفاصيل عن بعض الوظائف المتاحة للشباب والخريجين من الجنسين، على أن يكون الحد الأقصى لها 40 عاما، وذلك على النحو التالي:

شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى

هايبر ماركت التجمع الأول، بجوار أكاديمية الشرطة مول تاون بلازا، حيث تطلب:

- 20 بائعا من الجنسين.

-10 كاشير.

- أمين صندوق.

الشروط:

- مؤهل عال.

- متوسط السن 35 سنة.

- الراتب: 2400 جنيه.

- 10 سائقين

توافر رخصة درجة ثانية - وأولى حتى 40 سنة.

الراتب: 2700 جنيه.

شركة سينا مصر للأمن والحراسة

تطلب الشركة:

-1 مدير HR.

-1 أخصائي HR.

الشروط: خبرة.

- 8 ساعات عمل.

الراتب: يبدأ من 4000 جنيه ويحدد حسب المقابلة.

- 25 مشرف أمن الراتب 3600 جنيه.

100 فرد أمن:

- عمل 8 ساعات، والراتب 3100 جنيه.

- 65 بودي جارد والراتب 4500 جنيه.

الشروط:

العمل بمدينة 6 أكتوبر

- مؤهل متوسط وإعدادية.

- 20 مشرف أمن براتب 3300 جنيه.

- 100 فرد أمن براتب 2850 جنيها.

- الشروط:

العمل بالمعادي 12 ساعة.

- 10 مشرفين أمن للعمل بالدقي.

- 65 فرد أمن للعمل بالدقي.

- الراتب: 2000 جنيه.

- 55 فرد أمن للعمل بالتجمع والشيخ زايد والعبور 12 ساعة، مع إتاحة مسكن.

- الراتب: 2850 جنيها.

- شركة بلاك شادو للخدمات الأمنية

- النزهة الجديدة

تطلب الشركة:

-20 فرد أمن للعمل بالعين السخنة.

- المؤهل لايقل عن متوسط.

- السن حتى 40 سنة.

- عمل 12 ساعة.

المزايا:

توفير سكن ومواصلات وتأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووجبات.

- الراتب: 2600 جنيه + وجبات.

- 3500 جنيه بدون وجبات.

وظائف أخرى متاحة.. التفاصيل والعناوين

كما أشارت الوزارة إلى عدد من الوظائف كما يلي: