آخر فرصة للتقديم في وظائف القوى العاملة لشهر أكتوبر

أكدت وزارة القوى العاملة، أن العديد من فرص العمل بالقطاع الخاص، التي أعلنتها من خلال نشرة التشغيل القومي لشهر أكتوبر، مازال متاح الالتحاق بها، وحثت الوزارة الشباب والخريجين والفئات المختلفة، الذين ينطبق عليهم الشروط والمواصفات المطلوب توافرها فيهم للالتحاق بفرص العمل والوظائف، سرعة التوجه لمقرات العمل المعلن عنها والتقدم بأرواقهم، أو التقديم عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من هــنــــا.

وللتعرف على فرص العمل الذي أعلنتها الوزارة خلال شهر أكتوبر الجاري 2021، الضغط هنــــا.

ومن بين هذه الوظائف التي يستطيع الشباب الالتحاق بها، وظائف متوافرة بمحافظة القاهرة ومنها:

- مدرس ابتدائي وإعدادي وثانوي

- محاسب تجاري.

- مهندس تصميم

- مهندس ميكانيكي

- مهندس كهرباء

-45 أخصائي تمريض «أدوار - غسيل كلوي - رعاية - تعقيم عمليات»

- مساعد تمريض

- ممرض وممرضة

- مسئول مبيعات

- عمال إنتاج

- مندوبين مبيعات

- كيميائيين

- مراقبو جودة

- حراس أمن

- عمال نظافة

- سائق رخصة ثانية

- سائق مبيعات

- كاشيرات

- نقاشين

- فنيو صيانة ماكينات خياطة

ووفرت وزارة القوى العاملة، عدة وظائف في محافظتي الشرقية والسويس، ومنها: «مندوبي دعاية، وعمال إنتاج، وعمال خياطة، وعمال مساعدين بإحدى الشركات، وعمال تعبئة، وعمال، وسائقون درجة ثانية، وعمال نظافة، وعمال خدمات، وعمال من نسبة الـ 5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أتاحت الوزارة، فرص عمل للشباب والخريجين في محافظة الإسكندرية ومنها «مهندسي جودة، ومشرفو خدمة عملاء، وأخصائيي تسويق، ومراقبين جودة، وعمال إنتاج، ومهنة بائعين، وحراس ومشرفي أمن، وفنين إنتاج بلاستيك، وعدد في مهنة شيف طبخ، وجزارين وعمال جزارة، وعمال نظافة، وعمال مخزن.

وفي محافظة القليوبية، هناك بعض فرص العمل متاحة مثل مديري مبيعات، ومندوبي مبيعات، وفني إلكترونيات، ومراقبي جودة، وسائقين، وعمال ماكينة، وعمال إنتاج، ومساعدين فنيين، و8 أمين مخازن، وعمال مخازن، وعمال اوفر، وعمال كمر، وعمال خدمات، وأفراد أمن، ومندوبي مبيعات وتسليم.