تفاصيل وظائف «القوى العاملة».. رواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

كشفت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، عن توفير 237 فرصة عمل على 15 مهنة بـ4 شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة بدر ويمكن التقديم عليها حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الإسهام في خفض معدلات البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب أتاحت القوى العاملة هذه الوظائف، لذا تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل وظائف القوى العاملة بحسب مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، في بيان.

امتيازات وتفاصيل وظائف القوى العاملة

تتراوح المرتبات بوظائف مديرية القوى العاملة، بين 2500 و7000 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخرى.

وتوفر هذه الوظائف بالشركات عقود عمل للمتقدمين، مع زي رسمي.

وسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً.

توفير رعاية طبية واجتماعية شاملة.

وظائف العمل المتاحة

تشمل فرص العمل المتاحة ما يلي:

عدد 75 عامل إنتاج.

عدد 27 فنى إنتاج.

عدد 9 مهندسي ميكانيكا وكهرباء ومشتريات خارجية.

عدد 2 مدرس ميكانيكا وميكاترونيك.

31 عامل نظافة.

كما يحتاج العمل إلى 50 مراقب جودة.

24 عامل تجميع.

عدد 4 مشرفين.

عدد 4 فنيى خدمات ما بعد البيع.

عدد 1 فرد أمن، بالإضافة إلى 2 سباك، وعدد 2 كهربائي.

5 نجارين.

ويشترط أن يتراوح سن المتقدم على هذه الوظائف أن يكون السن ما بين 25 و35 سنة.

كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة

وعلى الراغبين في شغل هذه الفرص المتاحة من العمل التابعة للقوى العاملة، التقدم إلى مكتب عمل بدر في جهاز مدينة بدر القديم.

مواعيد التقديم لوظائف القوى العاملة تكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.