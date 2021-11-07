«السكة الحديد»: تغيير تذاكر القطارات بالتزامن مع تركيب البوابات الإلكترونية

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة تستعد خلال الفترة المقبلة، إلى تغيير أنظمة تذاكر القطارات، تزامنا مع تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد الرئيسية، مشيرا إلى أن التذاكر الورقية القديمة المعمول بها، لن يتم استخدامها عقب الانتهاء من تركيب ما يقرب من 250 بوابة إلكترونية، في المحطات الرئيسية ومنها «رمسيس - الجيزة - الإسكندرية - سيدي بشر».

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الكارت الذكي أحد الأنظمة الجديدة لـ«تذاكر القطارات» لعبور البوابات الإلكترونية، التي يتم تركيبها في المحطات، مشيرا إلى أن البوابات الإلكترونية تقضي تماما على ظاهرة التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة تطبيق غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، تصل إلى 50 جنيها، منوها إلى أنه تم الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية داخل محطة الجيزة، وطباعة كود على التذاكر، ويتم بموجبه عبور البوابة الإلكترونية.

نقل مليون راكب يوميا عبر القطارات

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أفي تصريح سابق لـ«الوطن»، أن قطارات السكة الحديد، تنقل ما يقرب من مليون راكب يوميا، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذاكر القطارات، منوها إلى أن جميع قطارات السكة الحديد، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

البوابات الإلكترونية تجبر الركاب على دفع قيمة التذكرة

وأضاف الوزير، أن البوابات الإلكترونية التي يتم تركيبها بالمحطات الرئيسية، تحد من تهرب العديد من الركاب من دفع قيمة تذاكر القطارات، منوها أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه؛ لتحديث منظوماتها الأساسية، وتقليل حوادث القطارات.