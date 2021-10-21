إزالة التعديات بشوارع أشمون تمهيداً لبدء رصفها وتوسعتها (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة إزالة جميع التعديات والأرصفة المخالفة والمتهالكة والأكشاك المتواجدة علي جانبي الطريق بشارع «الثورة»، وذلك بالاستعانة بمعدات وسيارات مجلس المدينة، وكذلك متابعة أعمال قطع الفرمة بالشارع، كما قام قسم الإنارة بالمجلس برفع جميع أعمدة الإنارة المتهالكة، وزرع أعمدة حديثة على جانبي الطريق، بهدف توسعة الطريق وتمهيده لأعمال الرصف.

حملات لإزالة التعديات الشوارع في اشمون لرصفها

وكشف بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه سيتم تطوير الشارع تطويراً شاملاً، من إنشاء بلدورات حديثة وموحدة على جانبي الطريق، وكذلك عمل جزيرة وسطى حديثة، تتلاءم مع طبيعة الشارع، وذلك بهدف توسعة الطريق أمام المواطنين، والحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدينة، باعتبار شارع «الثورة» من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة.

«سرور»: أشمون تشهد تغييراً حقيقياً بعد الرصف

وأكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، أن المرحلة القادمة سوف تشهد أشمون تغييراً حقيقياً، بعد أن يتم البدء في أعمال الرصف لعدد كبير من شوارع المدينة، لتظهر بالمنظر الذي يليق بأهلها، وهو ما سوف يلمسه المواطنون خلال الفترة القادمة، وفق تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وفي سياق متصل، تابع مسؤولو الوحدة المحلية بأشمون استكمال العمل بشارع «العبور»، حيث يجري تركيب البلدورات والأرصفة بالشارع، تمهيداً لأعمال الرصف، بدايةً من مركز شرطة أشمون وحتى مسجد «الفردوس»، بطول حوالي 350 متراً، ويتم تنفيذه بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.