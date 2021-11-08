الأمن يكشف تفاصيل مقتل طفلة على يد مراهقان بسوهاج.. «خطفوها ورموها بالمصرف»

تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الصبية باستدراج طفلة وحملها والانصراف من أمام منزلها بمحافظة سوهاج.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما «صبيان - مقيمان بدائرة مركز البلينا بسوهاج»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

خطف واعتداء جنسي

وقال المتهمان، إنهما اتفقا على اختطاف المجني عليها، إذ توجه أحدهما أمام مسكنها، وحاول استدراجها إلا أنها لم تلبي ذلك، فقام بحملها والانصراف بها مسرعًا من المكان «كما ظهر بمقطع الفيديو»، وتقابل مع الثاني بإحدى المناطق الزراعية، وقاما بالإتيان بأفعال منافية للآداب بالطفلة، وإلقائها عقب ذلك بأحد المصارف المائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من انتشال جثة المجني عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين.