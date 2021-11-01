3 فنانات يتقدمن ببلاغات تحرش وسب وقذف في 48 ساعة

خلال 48 ساعة تقدمن ثلاث فنانات ببلاغات لأقسام الشرطة، كانت البداية من الفنانة نشوى مصطفى التي تقدم ببلاغ ضد ثلاث أشخاص بتهمة التحرش بابنتها أعلى كوبري المنصورية، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهمين بعد أن نشرت الفنانة «نشوى» عبر صفحتها الشخصية منشور ذكرت فيه أن ابنتها تعرضت للتحرش في الهرم.

الفنانة نشوى مصطفى تتقدم ببلاغ ضد ثلاث أشخاص تحرشوا بابنتها

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة بيضاء اللون، تعمل في مجال نقل المواد الغذائية، حيث حدث خلاف مروري بين المجني عليها والمتهمين وقاموا بخدش حياءها بحركات غير لائقة فالتقطت لهم عدة صور بهاتفها لتوثق جريمتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى جهات التحقيق التي أصدرت القرار المتقدم وتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.

أنوشكا تشتكي جارها بسبب كلبها

تقدمت الفنانة أنوشكا ببلاغ ضد أحد جيرانها في قسم أول أكتوبر، بسبب تضررها منه بعد قيامه بالتعدي عليها بالسب.

وكان قد تعدي أحد جيران الفنانة أنوشكا عليها بالسب داخل كمباوند سكني الذي تسكن فيه، حيث ذكرت أنها عند معاتبة جارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها حال سيرهم داخل الكمبوند تعدى عليها بالسب.

ممثلة صاعدة تحرر محضر ضد مندوب مبيعات

حررت الممثلة هند عبد الحليم، إحدى بطلات مسلسل «الأب الروحي»، ببلاغ ضد مندوب مبيعات تابع لشركة شحن، بسبب تضررها منه بعد قيامه بإرسال عبارات سب وقذف لها، بسبب قيامها تقدمها بشكوى للشركة لإرساله رسالة سابقة لها يقول فيها: «إنتِ متكبرة ومغرورة»، وذلك بسبب رفضها التقاط صورة معه عند تسليمه «أوردر الشحن» لها.