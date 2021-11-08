القصة الكاملة لاتهام شاب بهتك عرض طفلة عين شمس.. برأته المحكمة

في جلسة لم تتعدى دقائق معدودة، خرج القاضي من غرفته الخاصة وصعد إلى المنصة لينطق حكمه على المتهم الذي يقف خلف القضبان منتظراً سماع كلمة القاضي في قضيته، لينطق بحكم براءة المتهم من تهمة هتك عرض طفلة وسط صدمة ودهشة دفاع وأهل الطفبة وفرحة وسعادة أسرة المتهم داخل إحدى قاعات محكمة جنايات القاهرة.

الطفلة الضحية لم تتجاوزالـ 9 سنوات

القضية بدأت في مطلع أغسطس الماضي، عندما وجهت أسرة الطفلة «ملك» والتي لم تتجاوز الـ 9 سنوات من عمرها لـ «عصام» تهمة هتك عرض طفلتهم عقب تهديدها، وحرر الأهل محضراً بالواقعة داخل قسم شرطة دائرة عين شمس بذلك الإتهام.

صعد خلفها مباشرة

وروى الأهل أنه حال صعود الطفلة إلى العقار الكائن بمنطقة عين شمس صعد المتهم مباشرة خلفها وأغلق باب العقار من خلفه ثم حاول هتك عرضها رغماً عنها وسط استغاثاتها المكتومة لكتمه فاها، وتمكن من ملامسة أجزاء حساسة من جسدها الصغير وعقب انتهائه من فعلته لاذ بالفرار وصعدت الفتاة لأسرتها وسط نحيبها وقصت عليهم الرواية بأكملها.

من تحرير البلاغ لبراءة المتهم

وعلى الفور توجه الأب إلى قسم شرطة دائرة عين شمس وحرر بلاغًا ضد المتهم وأدلى بأقواله وعلى الفور نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة وتم عرضه أمام تحقيقات النيابة العامة والتي أمرت من جانبها بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات من ثم إحالته القضية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، والتي أسدلت الستار على هذه القضية أمس الأحد، بقرارها ببراءة «عصام» من تهمة هتك العرض والتى وجهتها أسرة الطفلة له.

صدر الحكم بالبراءة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي، محمد كامل عبدالستار، وأمانة السر رجب شعبان، محمد علاء.