 اختيار الجامعة الأمريكية لدليل الكليات الخضراء في تقييم برينستون 2022

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، اختيارها ضمن 420 جامعة خضراء جرى تقييمهم وفقا لالتزامهم المؤسسي بالبيئة والاستدامة، حيث يضم التقييم 4 جامعات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة من كل من كندا، والإكوادور واليونان.

وقالت ياسمين منصور، مدير مكتب الاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: «لقد حققنا تقدمًا هذا العام في تقييم برينستون لدليل الكليات الخضراء، حيث حصلنا على 98 من 99 في تقييم هذا العام بالمقارنة بالتقييم السابق وهو 94 من 99».

وقالت «منصور»: إن التصنيف يوضح دور الجامعة كنموذج عالمي وإقليمي في الاستدامة، ونأمل أن نواصل تنفيذ السياسات والبرامج التي تعزز التزامنا بالحفاظ على مؤسسة صديقة للبيئة، مضيفة أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تلتزم بالممارسات المستدامة من خلال مجموعة متنوعة من التدابير البيئية العالمية، حيث يقوم مكتب الاستدامة بجمع بيانات دقيقة حول استهلاك الطاقة في الحرم الجامعي.

الأمريكية: استخدام مراكز فصل للمخلفات بالحرم الجامعي

وأوضحت «منصور» أن لجنة ترشيد استخدام الطاقة والموارد والكفاءة بالجامعة تجتمع شهريا لمناقشة اتجاهات استهلاك الطاقة وطرح الأفكار حول كيفية تقليل استخدامها.

ومن جانبه أشار روب فرانيك، محرر التقييم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه في استطلاع أجراه تقييم برينستون في 2021، وجد أن حوالي 78% من إجمالي 11،000 طالب جامعي، يعبرون عن اهتمامهم بالجامعات ذات الممارسات الصديقة للبيئة، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق.

أول جامعة تقدم درجة الماجستير في مجال التنمية المستدامة

وتستخدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مراكز فصل للمخلفات في أكثر المواقع التي يتم التردد عليها في الحرم الجامعي، مع توفير خيارات متنوعة للتخلص من القمامة.

وتلتزم الجامعة بتوفير خيارات نقل أكثر استدامة لأفراد مجتمع الجامعة، بجانب استخدام الجامعة الأمريكية بالقاهرة مياه الصرف الصحي المعالجة لري الحدائق، كما تعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضا أول مؤسسة للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بحساب البصمة الكربونية الخاصة بها والمجموع السنوي من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المنبعثة في الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة اليومية في الحرم الجامعي.

وأطلقت الجامعة تقريرها السنوي الأول لقياس البصمة الكربونية عام 2012، ويمتد التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاستدامة إلى مهمتها التعليمية أيضًا.

كما كانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم درجة الماجستير في العلوم في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الخضراء، كما أنشأت الجامعة أيضًا مركز الأبحاث التطبيقية للبيئة والاستدامة CARES وتتمثل مهمته في تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر والمنطقة وخارجها.