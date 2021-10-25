رئيس الجامعة الأمريكية: نواجه التحديات العالمية بالبحث العلمي

قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: «أفتخر أنني أخدم في الجامعة الأمريكية، وأشكر قياداتها وطلابها»، موضحًا أن أسرته هي أكبر داعم له، وأن العمل الجامعي ليس سهلًا ولا هينًا ولكنه حلقات متواصلة من الجهد نتسلمها جيلا بعد جيل.

وتابع رئيس الجامعة الأمريكية، خلال احتفالية تنصيبه الرئيس الثالث عشر للجامعة بحرم الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة: «نحتاج لوقت كيير لاستيعاب الدروس خاصة التحديات التي واجهها العالم ومنها جائحة كورونا والتغيرات المناخية ونقص المياه وتلوث الييئة».

إجادة العمل

وأكد «دلال»: «لابد من إجادة العمل تحت أي ظروف، فوباء كورونا مازال موجودًا؛ لكننا نحاول التغلب عليه للعودة للحياة الطبيعية، ونحن فى الجامعة الأمريكية نواجه التحديات العالمية، ونسعى من أجل البحث العلمي لنشر المعرفة وتعليم طلابنا على أعلى مستوى من الجودة».

وأوضح: «كمؤسسة عريقة في مصر والمنطقة تتلاقى مع العالم قد غيرنا المسار المهني للكثيرين من الأشخاص وأصبحوا يشغلون عدة مناصب قيادية، وفي ظل التحديات التي شهدناها طوال العامين الماضيين لا بد أن نركز على خدمة المجتمع وأن نناضل من أجل أن يكون العالم بشكل أفضل».

دعم الفنون

وأردف «دلال»: «الجامعة الأمريكية من خلال جهودها على مدار أكثر من 100 عام، كان لديها الإصرار على النجاح والإيمان بقدرات أبنائها، وسأعمل على نقل الجامعة للمكانة التي تتمناها، وندعم الفنون الليبرالية التي تدفع الطلاب للتفكير بشكل نقدي، وأن يتخطوا كل الحدود التعليمية المختلفة والحواجز»، مؤكدا «ولكن التزامنا لتعليم الفنون الليبرالية ليس لتعليم الطلاب مواجهة العالم فقط ولكن تعلمهم فهم العمل بكل أشكال التنوع وأن نعمل من أجل خدمة المجتمع والعالم».

وأشار «دلال»، إلى أنه لابد أن نستثمر لتحقيق الابتكار في التعليم وأن نفتح آفاق جديدة للتعليم ونواجه الاحتياجات الملحة لمجتماعتنا، وسنسافر لمستقبلنا وسندرس في المجالات التي تتطلب مساهمة فعلية منا في الدراسات البيئية والغذاء والماء في مصر التي ساهمت بالكثير في الحضارة العالمية.

وأكمل: «سنقدم لطلابنا تعليما تحوليا، وهناك طرق مختلفة للمشاركة وتحقيق ذلك لمجتمعتنا من أجل تقديم خدمات للمسارات المهنية»، مؤكدًا في القرن المقبل لابد أن نكون قد قدمنا الكثير لمجتمعنا، التعليم التحولي مهم جدا وقامت الجامعة بدور الريادة في المجال، والجامعة مستعدة للتحديات المسقبلية.