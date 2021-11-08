وليد الحريري ينجح في تنفيذ أول هيلوجرام بأيد مصرية في الشرق الأوسط

في سابقة هي الأولى بمصر والعالم العربي نفذ الـ dj ومصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري أول «هيلوجرام» بأيد مصرية، وذلك خلال مؤتمر القمة الذي أحيا فعالياته النجمة اللبنانية نانسي عجرم والنجم محمد حماقي والذي أقيم بالصالة المغطاة في استاد القاهرة.

وكشف الحريري، عن أن تنفيذه لأول هيلوجرام مصري جاء تطويرًا لدراسته بانجلترا حول الـ 3D مابينج بروجيكتور، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بحفل الميجا ستار محمد حماقي الذي أقيم مؤخرًا بالعملين الجديدة.

أشار الحريري، إلى أن دراسته للـ«هيلوجرام» كانت نظرية حتي قام بتنفيذه عمليًا منذ أيام لأحد مديري شركة أمريكية تعذر حضوره للقاهرة لحضور مؤتمر هام لإلقاء محاضرة لشباب من مختلف الدول العربية وهو ما نال إعجاب القائمين على المؤتمر لظهره طبيعيًا.

وعن إمكانية احترافه لتنفيذ برامج وحفلات هيلوجرام لنجوم الزمن الجميل «أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الاطرش» أكد وليد الحريري أنه بالفعل يسعى لتطوير ذلك للخروج به في أفضل شكل يضاهي المواصفات العالمية والأهم أنه بأيد مصرية.

حفل حماقي يرفع شعار كامل العدد

أحيا حماقي منذ أيام حفل غنائي ناجح الحفل حمل شعار كامل العدد، على هامش ختام مؤتمر «القمة أو كلاي ماكس» الذي يعد أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدريب على البيع المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم حماقي خلال الحفل عدد من أغاني ألبوم «يا فاتني» ومنها «لا ملامة، ولوهتسيب، وتك، وطالع موضة، وعرض مستمر، وظلموني، ومش قادر أنسى، وقالوا عنك».

وقام حماقي بإهداء أغنيتي «أم الدنيا وقادرين نعملها» لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر.