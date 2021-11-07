«حماقي» يشعل حفل ستاد القاهرة بـ «ظلموني» و«تك» و«لا ملامة».. صور

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، أضخم حفلات الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور آلاف الشباب من مصر والوفود من مختلف الجنسيات العربية، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة من صوت وإضاءة ومؤثرات بصرية بمواصفات لايف عالمية.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر، وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري، ثم صعد على خشبة المسرح وافتتح الحفل بأغنية «نفسي ابقي جنبه»، وسط هتافات وصيحات الإعجاب من الحضور، بعدها أعرب عن سعادته بتواجده وسط جمهور مميز يضم الشباب من مختلف الجنسيات العربية، وتزايدت أجواء الإثارة بتنافس الوفود بتحية «حماقي» رافعين أعلام بلادهم .

وواصل المطرب الحفل بأداء المزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلموني، يا ستار».

وأشعل محمد حماقي الحفل بتقديم عدد من أغاني ألبوم «يا فاتني»، منها «لا ملامة، لوهتسيب، تك، طالع موضة، عرض مستمر، ظلموني، مش قادر أنسى، قالوا عنك».

وقام حماقي بإهداء أغنيتي «أم الدنيا» و«قادرين نعملها»، لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر.

تخلل الحفل احتفالية خاصة بعيد ميلاد «حماقي»، وبنجاح ألبوم «يا فاتني» وتصدره قوائم كل المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور الشاعر محمد رحيم وتامر حسين والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وحمدي بدر الذين، والذي قام حماقي بتكريمهم لمجهودهم بالألبوم، وقدم معهم أغنيتي «لو هتسيب» و«لا ملامة».

كما تواجد بالحفل الفنان محيي إسماعيل الذي تم تكريمه، والإعلامي ممدوح موسى وطارق شقيق حماقي وأبنائه.

كما قام إسلام وصفي وإسلام محمد، بتكريم «حماقي»، كأفضل مطرب عربي، خاصة أنه تطرق بـ ألبوم «يا فاتني» مؤخرا لمنصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها، بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة «Fortnite Soundwave» الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم، داخل لعبة «فورتي نايت Fortnite» الشهيرة عالميا، بالإضافة إلى إبهاره للجمهور عالميا كأول عربي يقوم بتوقيع ديجيتال لألبومه في بث مباشر «لايف»، وبمشاركة حية لقرابة 300 ألف من جمهوره حول العالم، وذلك عبر صفحته على «انستجرام»، وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

كما حقق «حماقي»، حضورا جماهيريا غير مسبق بحفلاته التي أحياها مؤخرا في الأردن ومختلف محافظات الجمهورية داخل الجامعات الدولية والمصرية.

قام بتنظيم الحفل الـ dj العالمي ياسر الحريري، بمواصفات عالمية من مسرح ضخم لتامر فوزي وصوت عماد نبيل واندرو، بالإضافة إلى العالمي، ولوليد الحريري الذي قدم fire show مبهرا، بالإضافة للمؤثرات البصرية والإضاءة ومقدمة المؤتمر بطريقة الـ 3D مابينج بروجيكتور التي خطفت أنظار الجميع والتصوير صلاح جودة وريهام عزت.

أقيم الحفل على هامش ختام مؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» الذي يعد أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدربب على البيع المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية بمصر بطريق غير مباشر والتي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات.