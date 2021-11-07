نانسي عجرم لـ«الوطن»: الجمهور المصري له مكانة خاصة في قلبي

تواجدت الفنانة نانسي عجرم خلال الأيام الماضية في مصر، وذلك بسبب إحياء حفل غنائي ضمن أحد المؤتمرات التى تم إقامتها مؤخرًا وحققت نجاح جماهيري كبير، وخاصة بسبب العلاقة التي تجمعها مع الجمهور المصري والتي غازلتهم بعدد من الأغاني الوطنية.

نانسي عجرم في حب مصر

وقالت نانسي عجرم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تحب مصر جدًا، مؤكدة أن أي حفلة تعرض عليها بمصر توافق عليها مباشرة لحبها أن تتواجد مع جمهورها في مصر، مؤكدة: «الجمهور المصري له مكانة خاصة في قلبي»

وتابعت عجرم، أن الجمهور المصري له أذانه موسيقية وتعشق الموسيقى ويستطيع أن يفرق بين الأغاني الجديدة وغيرها، لافتة أنها تستمع جدًا أثناء مشاركتها في أي حفل بمصر، متابعة: «بحس أن الجمهور بيتفاعل معايا»

وأكدت عجرم، على شدة حبها للجمهور المصري تحرص في كل حفلة أن تغني أعنية وطنية خاصة بمصر، مثل أغنيتها الشهيرة أنا مصري التي يحبها جمهورها بمصر ويتفاعلون معها بشكل كبير.

كليب 150 لنانسي عجرم

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة 150 وهى أحدى أغاني ألبومها الأخير والتي حققت نجاح كبير مع الجمهور وهى من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق وإخراج ليلي كنعان وتقول كلمات الأغنية.

من بين الكلّ سارقلي عينيي

وما فيي فلّ من حدّك ما فيي

إنت منّك ستّين ولا حتى سبعين

لا لا إنت مية على مية ولاّ مية وخمسين

سهراني الليل لحالي لحالي

ومش عم بتروح من بالي من بالي

لمّا بشوفك بتكون دقّة قلبي

مليون يا هيك يكون الغرام

يمّا عمرو ما يكون