تعرف على سبب رفض محيي إسماعيل المشاركة في مسلسل لعادل إمام

«ها وإيه تاني» جملة شهيرة قالها بالصدفة ردًا على أحد الأسئلة التي لم تنال إعجابه، ولكنه كان لا يعلم أن هذه الجملة سوف تصبح تريند ومصدر جديد من مصادر شهرته بعد أعماله وأدواره المركبة، فهو الفنان الكوميدي محي الدين إسماعيل الذي نحتفل اليوم بعيد مولده الـ81، فهو من مواليد 8 نوفمبر عام 1940.

وُلد محيي الدين إسماعيل لأسرة بسيطة في مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، وتخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة، كما درس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية عندما عمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، جاء أبرزها: «سليمان الحلبي، القوقازية، الليلة السوداء، دائرة الطباشير».

أبرز أعمال محيي إسماعيل

اشتهر في السينما بتقديمه الأدوار المركبة حتى لقب برائد السايكو دراما في مصر، حيث يميل دائمًا إلى الأدوار التي تحوي صراعات نفسية داخلية، ومن أهم الأعمال السينمائية التي شارك بها: فيلم «الإخوة الأعداء» بطولة نور الشريف والذي حاز فيه على جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي، بالإضافة إلى أفلام: «الرصاصة لا تزال في جيبي»، «خلي بالك من زوزو»، «دموع الشيطان»، «وراء الشمس»، «الطائرة المفقودة»، «إعدام طالب ثانوي»، «الأقمر»، «حلاوة الروح»، «الكنز» وغيرها من الأدوار الناجحة.

محيي إسماعيل يرفض المشاركة في مسلسل «عفاريت عدلي منصور»

وعن تقديمه هذا النوع من الأدوار قال محيي إسماعيل خلال لقاء سابق له مع إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة» إنه الفنان الوحيد الذي يقدم هذا النوع من الأدوار التي تحوي جميع التعقيدات النفسية البشرية، مشيرًا إلى رفضه المشاركة في مسلسل «عفاريت عدلي منصور» الذي عرض عام 2017 مع الزعيم عادل إمام، حيث طلب منه مؤلف العمل يوسف معاطي المشاركة في المسلسل، ولكنه وافق بشرط أن يتصل به الفنان عادل إمام والذي كان يُكرم وقتها في تونس فرفض المشاركة فيه.

مؤلفات محيي الدين إسماعيل

وبجانب حبه للمثيل يهوى «إسماعيل» التأليف والكتابة، حيث أصدر رواية تحت عنوان «المخبول» واختار ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية لنشرها، وقال عنها خلال لقاء تليفزيوني مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس: «الناشرين كانوا بينصبوا عليّا وأول ما بدأت أكتب روايتي (المخبول) من 20 سنة، وتم طباعتها في مصر اللي نشر روايتي مادنيش فلوس وقالي الرواية ماجبتش ولا تُباع، وكانت مكسرة الدنيا عربيًا».

كما يستعد قريبًا لطرح كتاب جديد بعنوان «تعقيدات النفس البشرية بين النظرية والتطبيق»، الذي استغرق 10 سنوات في كتابته والتحضير له، ويجمع بين اللغتين العربية والإنجليزية، وسوف يحكي الكتاب عن شخصيات محي الدين التي جسدها خلال أفلامه.