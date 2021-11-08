100 ألف جنيه و«ربع مليون» تمويل للفائزين بالتميز العلمي بـ«البريطانية»

أعلنت الجامعة البريطانية أسماء الفائزين بجائزة محمد فريد خميس للتميز العلمي لعام 2021، في احتفالات التخرج للجامعة البريطانية في مصر، حيث أعلن الدكتور يحي بهي الدين، النائب الأول لرئيس الجامعة للبحوث والدراسات العليا، فوز الدكتور محرز السيد النجار بالجائزة في مجال العلوم الأساسية والهندسية، وفوز الدكتور عبدالرحمن صلاح ميهوب، في العلوم الطبية والصحية، وفوز الدكتور حسام محمد أحمد إسماعيل، في مجال العلوم الإنسانية.

100 ألف جنيه لكل فائز

وذكرت الجامعة في بيان عنها، أنّ الدورة الأولى للمسابقة التي تقدّمَ لها نحو 250 باحثا عند إعلانها في أبريل الماضي، تتضمن مكافأة مالية بقيمة 100 ألف جنيه مصري لكل فائز، فضلا عن تمويل مقدم من الجامعة البريطانية في مصر بقيمة 250 ألف جنيه للمشروعات البحثية المقدمة من الفائزين الثلاثة، وتتابع الجامعة المشروعات وتنشر نتائجها في المجلدات العلمية العالمية.

تُمنح الجائزة سنويا لأفضل المتقدمين من حاملي الدكتوراه

وتأتي الجائزة إحياءً لذكرى مؤسس الجامعة، وراعي البحث العلمي والابتكار، رجل الصناعة الراحل محمد فريد خميس، كما تأتي دعما وتشجيعا للمعرفة والابتكار بين شباب الباحثين، بما يعود بالنفع على مصر والمجتمع، ويرفع شأن الجامعة في الأوساط العلمية، محليا وإقليميا ودوليا.

وتُمنح الجائزة سنويا لأفضل المتقدمين من حاملي الدكتوراه لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، من مواطني الجمهورية المقيمين في مصر بصفة دائمة، ولمدة لا تقل عن 5 أعوام عندَ التقدم للجائزة، كما تُمنح جائزة محمد فريد خميس للتميز العلمي سنويا في مجالات: العلوم الأساسية والهندسية، العلوم الطبية والصحية، والعلوم الإنسانية.

وكان مجلسُ الجامعة أصدر منذُ أشهر، بيانا قال فيه: «عرفانا وتقديرا لجهدِه وعطائِه العظيمين، وإحياءً لذكراه الطيبة، وتأكيدا على دعمه المتواصل للعلم والمعرفة، فلطالما نادى بأهمية البحث العلمي المتقدم لمواكبة التطور في شتى مجالات الحياة، وقرر المجلس وبالإجماع، تقديمَ جائزة محمد فريد خميس للتميز العلمي لدعم البحوث في المجالات المختلفة».