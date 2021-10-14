حماقي يبدع في أضخم حفلات الجامعة البريطانية بأغاني «يا فاتنتي»

حماقي يبدع في أضخم حفلات الجامعة البريطانية بأغاني "يا فاتني" و" قادرين نعملها"صور

أحيا المطرب محمد حماقي، أضخم حفلاته الفنية بالجامعة البريطانية من حيث الحضور من مختلف الكليات والمراحل، وقدم العديد من أغاني ألبومه الجديد «يا فاتنتي» التي تصدرت تريندات مختلف منصات الموسيقى والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى عرض بوستراته وصوره على برج خليفة بدبي للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والأوربية بمدينة دبي العالمية.

وافتتح حماقي الحفل بأغنية «نفسي ابقي جنوا» التي استقبلها الجمهور بالهتافات وصيحات الإعجاب، بعدما أعرب «حماقي» قبل إلقائه الأغنية عن سعادته بتواجده وسط طلاب الجامعة البريطانية التي شهدت أهم حفلاته.

حماقي يقدم باقة متنوعة من أغانيه في الحفل

وواصل «حماقي» الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: «أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلموني، يا ستار».

كما قدم حماقي عددًا من أغاني ألبومه الجديد «يا فاتني» تلبية لرغبات الجمهور، ممن رددوا معه أغاني «لو هتسيب، تك، طالع موضة، عرض مستمر».. بالإضافة إلى «مش قادر أنسى» و«قالوا عنك».

تكريم محمد حماقي في الجامعة البريطانية

وأهدى «حماقي» أغنيتي «أم الدنيا» و«قادرين نعملها» لكل من يساهم ويدعم المرحلة الحالية من بناء مصر، وتخلل الحفل تكريم الدكتورة حنان السعداوي بإدارة الجامعة البريطانية لـ«حماقي» لاهتمامه وإبداعاته في مجال الموسيقى والأغنية في التصدي للإسفاف.

من جانبه، حرص «حماقي» على توجيه الشكر لكل من ساهم في صناعة الحفل حيث خص بالشكر، منظمة مصطفى أبو دشيش الذي بذل مجهودًا كبيرًا للخروج به في أفضل شكل من إضاءة وليد الحريري ومسرح مميز لتامر فوزي ولما للحفل من أهمية خاصة كونه يعد امتدادًا لنجاح ألبوم «يا فاتنتي» بالإضافة إلى اهتمام أبو دشيش لتقديم دائما الجديد والمميز لطلاب الجامعة كل عام.

الجدير بالذكر أن حماقي نشر عبر حسابه على «إنستجرام» أكثر من صورة ترويجية لألبومه الجديد الذي طرح بشكل كامل مساء أمس الأول الثلاثاء، ويضم ألبوم «يا فاتنتي» 15 أغنية منهم 9 أغانٍ جديدة من أبرزها: «يا فاتنتي، وظلموني، وبنفارق، ويا نسيم، ولا ليلة من لياليك، ومش قادر أنسى»، فيما كان قد طرح أغاني أخرى على مدار الأسابيع الماضية منها: «لو هتسيب، وطلع موضة، وعرض مستمر، وزيها مين وتك، وليلة العمر».