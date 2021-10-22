تعيينات شركة المياه والصرف.. 5 أيام لتلقي طلبات وظائف الحرفيين

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا 5 أيام تبدأ يوم 26 حتى 30 من الشهر الجاري لتلقي طلبات التقديم للوظائف الحرفية «لحام خامس- كهربائي خامس- سائق خامس - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة» وفقا للمسابقة التي أعلنت عنها لشغل بعض الوظائف طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بالشركة.

نوعية الوظائف المطلوبة لشركة المياه والصرف 2021

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، في بيان، أن الوظائف المعلن عنها هي كالتالي..

مهندس ثالث: الأول تخصص ميكانيكا والثاني تخصص كهرباء.

- كيميائي مياه ثالث: حاصل على بكالوريوس علوم شعبة كيمياء وميكروبيولوجي.

- مراقب أمن رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات /ثانوية عامة/ ثانوية أزهرية.

- قارئ ومحصل رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- كاتب ومدخل بيانات: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- أمين مخزن رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات.

- فني تشغيل رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات «ميكانيكا- كهرباء- أعمال صحية- تبريد وتكييف».

- فني معمل رابع: دبلوم زراعة نظام 3 سنوات.

- حرفي تشغيل «مياه وصرف» خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- سباك خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- لحام خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- كهربائي خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- سائق خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة درجة أولى وثانية.

- سائق معدات ثقيلة: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة معدات ثقيلة.

عامل خدمة: محو أمية - ابتدائية.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد على 35 في تاريخ الإعلان باستثناء سائقي المعدات الثقيلة.

- العمل سيكون بنظام الورديات.

- العمل بنظام التعاقد مع وضع الموظف سنة تحت الاختبار.

- اجتياز كل الاختبارات وفقا للوائح الشركة.

- يراعى استيفاء نسبة 5% للمعاقين من الوظائف.