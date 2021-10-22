تعيينات شركة المياه والصرف.. 5 أيام لتلقي طلبات وظائف الحرفيين
كتب:
سلامة عامر
05:30 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي
حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا 5 أيام تبدأ يوم 26 حتى 30 من الشهر الجاري لتلقي طلبات التقديم للوظائف الحرفية «لحام خامس- كهربائي خامس- سائق خامس - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة» وفقا للمسابقة التي أعلنت عنها لشغل بعض الوظائف طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بالشركة.
نوعية الوظائف المطلوبة لشركة المياه والصرف 2021
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، في بيان، أن الوظائف المعلن عنها هي كالتالي..
مهندس ثالث: الأول تخصص ميكانيكا والثاني تخصص كهرباء.
- كيميائي مياه ثالث: حاصل على بكالوريوس علوم شعبة كيمياء وميكروبيولوجي.
- مراقب أمن رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات /ثانوية عامة/ ثانوية أزهرية.
- قارئ ومحصل رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.
- كاتب ومدخل بيانات: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.
- أمين مخزن رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات.
- فني تشغيل رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات «ميكانيكا- كهرباء- أعمال صحية- تبريد وتكييف».
- فني معمل رابع: دبلوم زراعة نظام 3 سنوات.
- حرفي تشغيل «مياه وصرف» خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.
- سباك خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.
- لحام خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.
- كهربائي خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.
- سائق خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة درجة أولى وثانية.
- سائق معدات ثقيلة: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة معدات ثقيلة.
عامل خدمة: محو أمية - ابتدائية.
الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد على 35 في تاريخ الإعلان باستثناء سائقي المعدات الثقيلة.
- العمل سيكون بنظام الورديات.
- العمل بنظام التعاقد مع وضع الموظف سنة تحت الاختبار.
- اجتياز كل الاختبارات وفقا للوائح الشركة.
- يراعى استيفاء نسبة 5% للمعاقين من الوظائف.