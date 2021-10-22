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محمود مسلم

تعيينات شركة المياه والصرف.. 5 أيام لتلقي طلبات وظائف الحرفيين

كتب:

سلامة عامر
05:30 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا 5 أيام تبدأ يوم 26 حتى 30 من الشهر الجاري لتلقي طلبات التقديم للوظائف الحرفية «لحام خامس- كهربائي خامس- سائق خامس - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة» وفقا للمسابقة التي أعلنت عنها لشغل بعض الوظائف طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بالشركة.

نوعية الوظائف المطلوبة لشركة المياه والصرف 2021

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، في بيان، أن الوظائف المعلن عنها هي كالتالي..

مهندس ثالث: الأول تخصص ميكانيكا والثاني تخصص كهرباء.

- كيميائي مياه ثالث: حاصل على بكالوريوس علوم شعبة كيمياء وميكروبيولوجي.

- مراقب أمن رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات /ثانوية عامة/ ثانوية أزهرية.

- قارئ ومحصل رابع: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- كاتب ومدخل بيانات: دبلوم تجارة نظام 3 سنوات.

- أمين مخزن رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات.

- فني تشغيل رابع: دبلوم صنايع نظام 3 سنوات «ميكانيكا- كهرباء- أعمال صحية- تبريد وتكييف».

- فني معمل رابع: دبلوم زراعة نظام 3 سنوات.

- حرفي تشغيل «مياه وصرف» خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- سباك خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- لحام خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- كهربائي خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية.

- سائق خامس: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة درجة أولى وثانية.

- سائق معدات ثقيلة: محو أمية - ابتدائية- إعدادية + رخصة معدات ثقيلة.

عامل خدمة: محو أمية - ابتدائية.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف 2021

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد على 35 في تاريخ الإعلان باستثناء سائقي المعدات الثقيلة.

- العمل سيكون بنظام الورديات.

- العمل بنظام التعاقد مع وضع الموظف سنة تحت الاختبار.

- اجتياز كل الاختبارات وفقا للوائح الشركة.

- يراعى استيفاء نسبة 5% للمعاقين من الوظائف.

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رابط التقديم لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا

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