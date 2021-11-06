خبير تكنولوجيا معلومات: التحول الرقمي أساس تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة»

قال الدكتور مصطفى صالح السرو، استشاري التحول الرقمي وخبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي لا يتم إلا بدولة تنفذ وشركات مصرية تساعد في تنفيذ هذا التحول، فالتحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر «الجمهورية الجديدة»، وهو ما رصد من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كل قطاعات ومشروعات الدولة، موضحًا أنه مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتبني أعلى سلطة في الدولة ملف التحول الرقمي أصبحنا في حاجة شديدة إلى تطوير هذه الصناعة المصرية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال حواره في برنامج «وطن رقمي»، مع الإعلامي حسن عثمان، على قناة «الحدث اليوم».

الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات اختفى عام 2011 من مصر

وأضاف «السرو»، أنه كان هناك اهتماما بتنمية تكنولوجيا المعلومات في السابق، لكن اهتمام الدولة بتكنولوجيا المعلومات اختفى تماما عام 2011، وأشيع أن الكثير من الوزارات تلجأ إلى الشركات الأجنبية لصناعة تكنولوجيا المعلومات وتستبعد الشركات المصرية، مؤكدًا أن صناعات تكنولوجيا المعلومات صناعات متعددة ومنها صناعة البرمجيات أو صناعة الـ«سوفت وير»، إذ أن مصر مؤهلة لتكون متقدمة في هذا المجال وتمثل رافدا مهما للغاية للاقتصاد المصري، إذ أن مصر يمكن أن تكون من أهم الدول التي تقدم خدمات في صناعة البرمجيات لكل دول العالم مثل الهند.

على المؤسسات الاعتماد على شركات تكنولوجيا معلومات مصرية

وأوضح أن الحل يكمن في شباب جامعي متحمس مع تكثيف عمليات التدريب والتأهيل من وزارة الاتصالات والجامعات المصرية ليتم تأهيل الشباب لتلك الصناعة الفريدة من نوعها، ليس لعشرات الآلاف من الشباب، وإنما لمئات الآلاف للعمل في هذا المجال المهم للغاية والذي يعتبر المستقبل القريب للدولة المصرية، موضحًا أن الجهات الحكومية، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال يجب عليهم الاعتماد على الشركات المصرية في تكنولوجيا المعلومات وليس الشركات الأجنبية، فخلال السنوات الأخيرة تعتمد الحكومة وقطاع الأعمال بشكل كامل على الشركات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات.