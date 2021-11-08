الفنان اللبناني سون سافاج يصدر ألبومه الجديد Folie à Deux

أعلن الفنان المولود في بيروت سون سافاج عن إصدار ألبومه الجديد Folie à Deux بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنيته المفردة الأخيرة The River

سافاج يتصدر قائمة الفنانين العرب على منصة أنغامي

ويتصدّر سون سافاج قائمة الفنانين العرب هذا الصيف ضمن التصنيف العالمي لأكثر الأغاني استماعاً على منصة أنغامي، كما يحتل المركز الرابع على مستوى التصنيف العام، بفضل نجاح أغنية The River التي يبلغ طولها أربعة دقائق ويرافقها مقطع فيديو مبتكر لاقى رواجاً كبيراً على اليوتيوب.

ومن المتوقع أن يكرر سون سافاج هذا الأسلوب الناجح في ألبوم Folie à Deux والأغنية المنفردة الرئيسية Love Therapy.

سافاج بكتابة وتأليف وأداء أغانيه وموسيقاه الخاصة

ويقوم سون سافاج بكتابة وتأليف وأداء أغانيه وموسيقاه الخاصة، بالإضافة إلى موهبته التمثيلية وبصمته الإخراجية في أغنية Love Therapy التي تبرز كأحد أغاني البوب، وتحمل رسالة قوية تلامس أحاسيس المستمعين.

ويسلط الألبوم الضوء على الحب كنوعٍ من أنواع الجنون، وتأخذ الأغاني المستمعين في رحلةٍ عاطفية عبر مختلف المشاعر التي يشعر بها أي شخص خلال مرحلة الوقوع في الحب وفي حالات الانفصال.

كما يعكس الألبوم أشكال الحب المختلفة من خلال استخدام أساليب موسيقية متنوعة مثل الكورال الكامل والجيتار المنفرد والتوك بوكس والعزف على الساكسفون.

ويجمع بين موسيقى السول والفانك والبلوز والموتاون والغوسبل والروكابيلي والروك آند رول وأصوله العربية، مما يجعل ألبومه الجديد انتقائياً واستثنائياً.

بدأت رحلة نجاح سون سافاج بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الصادمة، والتي تركت تأثيرات مدمرة على العاصمة اللبنانية منذ أكثر من عام لتعيدها عقوداً إلى الوراء.

لكن تلك الحادثة المؤسفة شكلت عاملاً محفزاً لسون بعد أن أدرك أن الحياة قصيرة جداً ويمكن أن يتغير كل شيء في لحظة دون سابق إنذار مما جعله يترك عمله المكتبي ويتبع شغفه بالموسيقى.

وقال حول هذه الخطوة في بيان: «تركت الأزمة الصحية وحادثة انفجار مرفأ بيروت تأثيراً كبيراً دفعني إلى تغيير أولوياتي في الحياة وتخصيص مزيدٍ من الوقت لشغفي في الموسيقى»، لذا فقد شكّل الابتعاد عن عالم الأعمال فرصةً استثنائية له للتفرّغ للعمل الموسيقي والفني.