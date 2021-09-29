عمرو دياب الأكثر استماعا على «أنغامي» في سبتمبر بـ«أحلى ونص»

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» في شهر سبتمبر، بأغنيته الجديدة «أحلى ونص».

ونشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا لهذا الشهر، إذ جاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته «أحلى ونص»، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته «على عيني»، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية «لو هتسيب»، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان «خطر»، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية «الملوك».

عمرو دياب يصدر 3 أغنيات

يذكر أن عمرو دياب، أصدر هذا الصيف ثلاث أغنيات هي «الدنيا بترقص»، «اتقل»، «أحلى ونص»، كما أعلن مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة «أذواق» وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الأردن

كما طرح عمرو، البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «عيشني» والتي ستصدر خلال الفترة المُقبلة عبر المنصات السمعية، وقناته الرسمية على يوتيوب.

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في المملكة الأردنية الهاشمية، منتصف أكتوبر المقبل، بمدينة «العقبة»، ضمن الحملة التي أطلقتها المملكة لتنشيط السياحة الداخلية.

وكانت منظمة جوائز الموسيقى الافريقية «afrima»، أعلنت قبل أيام، لائحة المتنافسين على جوائز الدورة الجديدة لعام 2021، التي يتنافس فيها المطربون على 30 جائزة في مختلف أنواع وألوان الموسيقى.

ووضع القائمون على جائزة أفضل مطرب لشمال أفريقيا، النجمين عمرو دياب ومحمد رمضان لنيل الجائزة، حيث رُشح عمرو دياب عن أغنية «يا أنا يا لأ»، في حين رُشح الفنان محمد رمضان عن أغنية «يا حبيبي»، التي قدمها رفقة المطرب الفرنسي ميتري جيمس ذات الأصول الكونغولية.