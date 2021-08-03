أحمد سعد وأنغام يتصدران قوائم «أنغامي» في يوليو

نشر تطبيق «أنغامي» عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر يوليو في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس، وتصدرت أغنية «الملوك» الذي طرحه الفنان أحمد سعد، بالتعاون مع مطربي المهرجانات مصطفى عنبه، ودبل زوكش، قائمة الاستماعات فى مصر، واحتلت المركز الأول، واحتلت أنغام ووائل كفوري المرتبة الثانيه بأغنية «برضه بتوحشني»، فيما احتلت أغنية الهضبة عمرو دياب «الدنيا بترقص» المركز الرابع، وسبقتها في المركز الثالث أغنية «حبيبتي» لحسن شاكوش وياسمين رئيس.

بينما في السعودية، تصدرت أغنية «برضه بتوحشني» لأنغام ووائل كفوري قائمة الاستماعات وتصدرت الأغاني الأجنبية باقي القائمة، وتراجعت للمركز الرابع «أغنية برافو عليك» لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندري.

أما وائل كفوري، فما زال متصدرًا قوائم الاستماع في لبنان، مع أغنية «البنت القوية» في المركز الأول، وأغنية «كلنا مننجر» من مسلسل داون تاون، في المركز الثاني وأغنية «برضه بتوحشني» في المركز الثالث لأنغام ووائل كفوري.

وفى العراق تصدرت أغنية «اشمك» لمحمود التركي، حيث احتلت المركز الأول، وجاءت أغنية «برضه بتوحشني» لأنغام ووائل كفوري المركز الثاني.

أما في المغرب، تصدرت قوائم الاستماع أغنيه السهرة صباحي مع صابر الرباعي وريد وان وسعد لمجرد.

وفى تونس، احتلت أغنية «Double Face» المركز الأول، وتصدر وائل كفوري باقي قائمة الاستماع بأغاني «البنت القوية»، و«برضه بتوحشني» و«كلنا مننجر».

وفيما يلي خريطة ترتيب الأغنيات على مستوى الدول العربية

مصر

1- «الملوك» لـ مصطفى عنبة و دبل زوكش وأحمد سعد.

2- «برضه بتوحشني» أنغام و وائل كفوري.

3- «حبيبتي» ياسمين رئيس وحسن شاكوش.

4- «الدنيا بترقص» عمرو دياب.

لبنان

1-«البنت القوية» وائل كفوري

2- «كلنا مننجر» من مسلسل داون تاون، وائل كفوري

3- «برضه بتوحشني» أنغام و وائل كفوري

4- «ممكن» سيف نبيل و بلقيس.