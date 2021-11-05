«أنغامي» تستضيف حفل «أديل» حصريًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بعد ست سنوات من الغياب، تعود الفنانة العالمية «أديل» إلى عشّاقها، ليس فقط من خلال ألبوم وصفته بـ«الصديق الذي رافقها في أكثر مراحل حياتها تقلّبًا»، وإنما أيضًا من خلال ساعتَين من الوقت، تتسمان بدرجة عالية من الخصوصية: «ساعتان تضمان حفلًا موسيقيًا حصريًا ومقابلة من القلب إلى القلب تحاورها فيها الإعلامية أوبرا وينفري».

«أنغامي» تستضيف حفل «أديل» الخاص

سيتمكن جمهور «أديل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 19 نوفمبر، من مشاهدة حفلها الخاص، إضافة إلى مقابلتها مع «أوبرا»، حصريًا على أنغامي، بالتعاون مع سوني ميوزيك وسوني بيكتشرز، جرى تصوير حفل أديل الخاص في مرصد جريفيث في لوس أنجليس، بحضور عدد كبير من المشاهير، منهم درايك، كريس جينر، إيلين ديجينيريس، ليزو، جيمس كوردن وغيرهم، حيث استمعوا إلى أشهر أغاني أديل، إضافةً إلى أعمال تُبثّ للمرة الأولى من ألبومها الجديد بعنوان «30».

أما المقابلة مع أوبرا وينفري، فتطرقت إلى الناحية الشخصية والحميمة للألبوم، الناحية التي لم تَبُح أديل بتفاصيل كثيرة عنها من قبل.

وتجيب أديل خلال حديثها مع «أوبرا» على أسئلة حول الألبوم، والحكايات التي ترويها في أغانيه، إضافةً إلى حياتها بعد الطلاق، وخسارتها للكثير من وزنها وتربيتها لإبنها.

«أنغامي» حصلت على حصرية بث هذا الحدث الموسيقي العالمي بمنطقة الشرق الأوسط

وحصلت «أنغامي» على حصرية بث هذا الحدث الموسيقي العالمي في منطقة الشرق الأوسط، ويقول رئيس مجلس إدارة الشركة إدي مارون في هذا الإطار: «تسعى أنغامي إلى إيصال الأصوات العربية إلى العالمية، كما تهدف المنصة إلى تقصير المسافات بين الفنانين العالميين ومحبّيهم في منطقة الشرق الأوسط. نحن فخورون بحصولنا على حق البث الحصري لحفل أديل الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّ متابعي أنغامي سيكونون على موعد مع مزيد من هذه الحفلات العالمية في المرحلة المقبلة».

وحفل أديل One Night Only من إنتاج Fulwell 73 Productions وOnward Productions بالاشتراك مع Harpo Productions. أما المنتجون المنفّذون فهم بن ونستون، أديل، جوناثان ديكنز وراج كابور.

وبانتظار الجمهور العربي ساعتان من الموسيقى الاستثنائية والمشاعر الصادقة والحكايات التي لم تُحكى من قبل، كل ذلك وأكثر ضمن حفل أديل الخاص فقط عبر منصة أنغامي في 19 نوفمبر المقبل.