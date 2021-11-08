الجامعة الألمانية تستقبل وفد «وكالة GIZ» لبحث التعاون الصناعي

استقبلت الجامعة الألمانية بالقاهرة وفد من أعضاء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لبحث سبل التعاون المشترك مع مسئولي المجمع الصناعي التطبيقي الكائن بحرم الجامعة، والذي يحوى عدد من شركات أمهات الصناعة العالمية، ومع فريق عمل الجامعة لمشروع SUSTAIN الذي بدأ العمل به اعتبارًا من عام 2019.

وقدم المجتمعون خلال اللقاء عرض توضيحي عن الخطوات التنفيذية للمشروع الذى ينفذ بالتعاون مع جامعة برلين للعلوم التطبيقية (HTW)بتمويل من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) بهدف خدمة المجتمع الصناعي المصري من حيث تقديم الاستشارات اللازمة لتطبيق نظام التحول الرقمي و الإنتاج المستدام، وتوفير فرص التعليم و البحث و التدريب من أجل تعزيز كفاءة استخدام الموارد والإنتاج والاستهلاك المستدامين للحفاظ على مستقبل مستدام.

الجامعة الألمانية: نعمل على توفير فرص البحث و التدريب

ورصد فريق العمل خلال اللقاء كافة المؤثرات والمحددات الواقعة في فترة دراسة نموذج كيان تم تحديده بالتعاون مع 3 كيانات صناعية كبرى ما أدى للتعرف إلى الكثير من الفوائد التى تحققت، علماً أن فريق عمل المشروع من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس بكليات هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، هندسة وعلوم المواد، تكنولوجيا الإدارة وهم الدكاترة سليم عبد الناظر، رالف كليشوسكي، لمياء شحاته، رغدة الابراشي، ميرفت أبو الخير، آمنة رمزي، ماجي مشالي، ندى شرف.

الجامعة الألمانية: مشروع SUSTAIN بدأ العمل به 2019

وفي السياق ذاته، التقى المهندس محمد إسبيتان، مدير المجمع الصناعي، بالوفد الزائر في جولة تفقدية داخل المجمع الصناعي، وأفاد بأن هذه الزيارة تأتى في إطار سعى الجامعة لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات المحلية و الدولية، المتمثل في التعاون معاً في مشروع «الابتكار في القطاع الخاص» التابع ل GIZ، الهادف إلى تحسين ظروف العمل بالشركات المصرية و زيادة قدرتها على الابتكار وجعلها أكثر تنافسية و تطوير الصناعات الهندسية يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة المصرية، ممثل الحكومة المصرية بالمشروع.