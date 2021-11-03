الجامعة الألمانية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي المقبل

في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فتح باب القبول للعام الدراسي الجامعي المقبل 2022 / 2023، بهدف جذب الطلاب المتفوقين الذين يتميزون بالإبداع والحيوية لاستكمال المسيرة الجامعية بتفوق.

وتتيح الجامعة نظام التقديم المبكر لاختيار أفضل الطلاب المتميزين ذهنيا، والذين يحصلون على أعلى معدلات في امتحانات القبول، باعتبارها مؤشراً لتأهلهم لمتطلبات التعليم العالى الألماني.

ويمكن ملء الاستمارة الإلكترونية من هذا الرابط، ومعرفة المواد المؤهلة والمستندات المطلوبة حسب الشهادة لكل الكليات من خلال هذا الرابط.

Hotline: 01273604747Admission e-mail: admission@giu-uni.de

مزايا الالتحاق بالجامعة الألمانية

وأوضحت الجامعة أن الدراسة بالجامعة تتمتع بالعدد المحدود من الطلاب الذين يتم اختيارهم فى التقديم المبكر بالمزايا التالية:

- أسبقية الحصول على مكان بالجامعة الألمانية الدولية للطلاب الذين يحصلون هذا العام على شهادة الثانوية العامة، أو الشهادات المعادلة بتقدير يستوفي شروط القبول للكليات المختلفة بالجامعة الألمانية الدولية.

- تأمين الحصول على مكان بالجامعة الألمانية الدولية للطلاب الحاصلين بالفعل على شهادة الثانوية العامة، أو الشهادات المعادلة بتقدير يستوفي شروط القبول للكليات المختلفة بالجامعة الألمانية الدولية.

- التخطيط المبكر عن طريق التعرف بصورة أعمق على البرامج الدراسية المتاحة بالجامعة الألمانية الدولية التعريف المبكر للطلاب وعائلاتهم من قبل المتخصصين في «GIU» على جميع تفاصيل البرامج المقدمة، من خلال سلسلة من المحاضرات التعريفية حول تنوع وإمكانات البرامج الدراسية في «GIU».

إعلان مواعيد المحاضرات دوريا

وذكرت الجامعة الألمانية، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد المحاضرات بشكل دوري من قبل مكتب القبول بالجامعة، مشيرة إلى سعيها لتقليل التوتر ووقت الانتظار لقرار القبول فى الجامعة أثناء القبول المنتظم، وتوفير الوقت والمجهود من خلال تجنب تقديم طلبات متعددة.

والجدير بالذكر، أن الدراسة انتظمت بأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة للعام الثاني علي التوالي، منذ انطلاق الدراسة بها عام 2018.