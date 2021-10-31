«الجامعة الألمانية»: قريبا بمصر دواء يقضي على كورونا في 5 أيام

قال الدكتور أشرف عبادي، رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة الألمانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية توصلت مؤخرًا إلى دواء أمريكي يستطيع القضاء على فيروس كورونا، خلال فترة تتراوح مابين 4 – 5 أيام فقط، موضحًا أن هذا الدواء سجل مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي مصر.

وأضاف «عبادي»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذا الدواء يتناول للمريض عن طريق الفم، وسيتاح في مصر خلال أشهر قليلة بعد استيراده من أمريكا.

الدواء سعره 700 دولار أمريكي

ويتراوح سعر الدواء في أمريكا بـ700 دولار، أما في السوق المصري فلا يعرف سعره الآن، ومن المتوقع ظهوره في مصر خلال الأشهر المقبلة.

إنتاج لقاح محلي مضاد لوباء كورونا

وتابع: «مصر تستطيع أن تنتج لقاح مصري مضاد لوباء كورونا، كما أنها تستطيع أن تبتكر دواء يعالج هذا المرض، لكن كل هذا بشرط تعديل بعض القوانين التي تقف عائقا أمام ابتكارات العلماء المصريون».

ومن جانبه، تواصل مصر حاليًا تطعيم مواطنيها باللقاحات المضادة لوباء كورونا، للحد من انتشار هذا الفيروس، إذ قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحية، في تصريحات تليفزونية، إن الدولة نجحت في تطعيم أكثر من 24 مليون مواطن مصري، موضحًا أن عمليات التطعيم ما زالت مستمرة خلال الفترة المقبلة.