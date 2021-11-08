«التخطيط» تسلم 20 مركز خدمات متنقل لقطاع الأحوال المدنية «صور»

سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدفعة الثانية من المراكز النموذجية المتنقلة تقدم كل خدمات السجل المدني بـ20 مركز أحوال مدنية متنقل، لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بحضور اللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، والمهندس طاهر الحنفي مدير مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بالوزارة، واللواء دكتور محمد داوود ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعددً من القيادات والكوادر الفنية بالوزارتين.

وزيرة التخطيط: هدفنا تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ الوزارة توفر مراكز متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز نموذجية متنقلة تقدم كل خدمات السجل المدني بمختلف إصداراته.

أضافت وزيرة التخطيط، أن المبادرة تأتي في إطار العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري.

السعيد: سلمنا 30 مركز تكنولوجي متنقل للأحوال المدنية حتى الآن

وأوضحت أن توفير تلك المراكز المتنقلة يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، وكذلك ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعه أن إجمالى ما تم تسليمه الى قطاع الأحوال المدنية بلغ 30 مركز تكنولوجي تقدم خدمات السجل المدني كافة.

ومن جهته، صرح المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بأنَّ هذه المبادرة تأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية، والدور الرئيسى والمهم للوزارة فى ظل مبادرة حياة كريمة ولتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة كافة وفى إطار التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية.

وأشار إلى أنَّه مخطط متابعة تسليم دفعات المراكز التكنولوجية لقطاع الأحوال المدنية للوصول إلى 40 سيارة تكون جاهزة للعمل بمختلف أنحاء الجمهورية بنهاية العام الحالي 2021.